KULM­BACH. Im Zeit­raum von Mon­tag­mor­gen bis Diens­tag­abend die­ser Woche fuhr ein/​e bis­lang unbekannte/​r Fahrzeugführer/​in mit einem wei­ßen Pkw gegen einen gepark­ten dunk­len BMW 3 mit Kulm­ba­cher Zulas­sung und ent­fern­te sich ohne wei­te­re Ver­an­las­sun­gen vom Unfall­ort. Am Pkw der jun­gen Dame ent­stan­den an der hin­te­ren Fah­rer­sei­te tie­fe Krat­zer mit wei­ßen Fremd­lack­spu­ren und ein Scha­den in Höhe von min­de­stens 500 Euro. Bei sach­dien­li­chen Hin­wei­sen wird dar­um gebe­ten sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Kulm­bach in Ver­bin­dung zu setzen.

KULM­BACH. Zwi­schen Frei­tag­abend 19:00 Uhr und Sams­tag­mor­gen 09:15 Uhr wur­de der lin­ke Außen­spie­gel eines wei­ßen Ford, wel­cher am Park­platz Enten­wei­her abge­stellt war, beschä­digt, wodurch ein Scha­den in Höhe von ca. 250€ ent­stand.. Erste Erkennt­nis­se deu­ten dar­auf hin, dass ein bis­lang unbe­kann­ter Fahr­zeug­füh­rer den Spie­gel im Vor­bei­fah­ren abfuhr und anschlie­ßend flüch­te­te. Da sich das Spie­gel­ge­häu­se des gepark­ten Fahr­zeugs jedoch nicht mehr vor Ort befand, könn­te er auch mut­wil­lig her­un­ter­ge­ris­sen wor­den sein. Zeu­gen die Hin­wei­se zum Tat­her­gang oder dem Ver­bleib des Spie­gel­ge­häu­ses machen kön­nen, wer­den gebe­ten, sich unter 09221/6090 mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Kulm­bach in Ver­bin­dung zu setzen.

KULM­BACH. Bis­lang unbe­kann­te Täter schlu­gen im Zeit­raum von Sams­tag­abend bis Sonn­tag­mor­gen die Fen­ster­schei­be einer Gast­stät­te in der Hofer Stra­ße in Kulm­bach ein. An dem Fen­ster, wel­ches sich gegen­über der Ein­fahrt in die Albert-Schweit­zer-Stra­ße befin­det, ent­stand Sach­scha­den in Höhe von ca. 200,- Euro. Die Poli­zei­in­spek­ti­on Kulm­bach bit­tet Zeu­gen, die im genann­ten Zeit­raum rele­van­te Wahr­neh­mun­gen gemacht haben sich unter der Num­mer 09221/6090 zu melden.