Mit dem Ziel der Inten­si­vie­rung der Zusam­men­ar­beit des Gesund­heits­be­reichs und der Kin­der- und Jugend­hil­fe sowie der syste­ma­ti­schen Ver­net­zung frü­her Hil­fen hat das Baye­ri­sche Fami­li­en­mi­ni­ste­ri­um 2009 das Kon­zept der Koor­di­nie­ren­den Kin­der­schutz­stel­len (KoKi – Netz­werk frü­he Kind­heit) ent­wickelt, das flä­chen­deckend in Bay­ern umge­setzt wird. Auch im Land­kreis Wun­sie­del i. Fich­tel­ge­bir­ge hat der Jugend­hil­fe­aus­schuss zum 01. Dezem­ber 2010 die KoKi-Stel­le für den Land­kreis beschlos­sen und fest als Stab­stel­le im Kreis­ju­gend­amt Wun­sie­del angesiedelt.

In das KoKi-Netz­werk sol­len mög­lichst alle Insti­tu­tio­nen aus dem Land­kreis Wun­sie­del und Umge­bung ein­ge­bun­den sein, die sich wesent­lich mit Säug­lin­gen bzw. Klein­kin­dern befas­sen. Die KoKi-Fach­kräf­te orga­ni­sie­ren, koor­di­nie­ren und pfle­gen das „Netz­werk frü­he Kind­heit“ vor Ort und hel­fen (wer­den­den) Eltern bei der Suche nach der best­mög­li­chen Unterstützung.

Die KoKi ist sowohl für wer­den­de Müt­ter und Väter da als auch für Müt­ter und Väter mit Klein­kin­dern bis zum drit­ten Lebens­jahr. Sie bie­tet Infor­ma­tio­nen und Ange­bo­te rund um Fami­lie und Kin­der im Land­kreis. Zudem bie­tet sie Bera­tung und Beglei­tung für Eltern und Ange­hö­ri­ge in schwie­ri­gen Situa­tio­nen in der frü­hen Kind­heit, z. B. bei Unsi­cher­heit und Über­for­de­rung, bei hoher Bela­stung oder feh­len­der sozia­ler Unter­stüt­zung. Die Ange­bo­te sind frei­wil­lig, kosten­los und vertraulich!

In einem „Rück­blick 2010–2020“ (abruf­bar auf www​.land​kreis​-wun​sie​del​.de/​1​0​-​j​a​h​r​e​-​k​oki) stellt die KoKi all das vor, was in den letz­ten 10 Jah­ren geschaf­fen wer­den konn­te. Vom Will­kom­mens­pa­ket an alle Fami­li­en mit Neu­ge­bo­re­nen im Land­kreis, den Ein­satz der Fach­kräf­te in Fami­li­en, den Fami­li­en­weg­wei­ser bis hin zum Eltern­pro­gramm, den Fami­li­en­pa­ten, sämt­li­che Über­sich­ten von Heb­am­men, Kin­der­ärz­ten, aber auch Kin­der­ba­sa­ren und Krab­bel­grup­pen, Vor­trä­gen u. a. bei der Kreiß­saal­füh­rung im Kli­ni­kum Markt­red­witz – das alles und noch viel mehr fin­den Sie im „Rück­blick 2010–2020“.

Vol­ler Stolz und Freu­de prä­sen­tiert die KoKi Wun­sie­del zudem auf ihrer Home­page unter www​.land​kreis​-wun​sie​del​.de/​1​0​-​j​a​h​r​e​-​k​oki ihr KoKi-Jubi­lä­ums-Video – viel­leicht erken­nen Sie ja den ein oder ande­ren „Schau­spie­ler“. Vie­len lie­ben Dank an alle Netz­werk­part­ner aus dem „Netz­werk frü­he Kind­heit“, die mit­ge­macht haben – die Mit­ar­bei­te­rin­nen der KoKi haben sich dar­über sehr gefreut.

Neh­men Sie zudem am Jubi­lä­ums-Gewinn­spiel teil!

Zäh­len Sie die ver­steck­ten WUN­ni­wich­tel (Stoff­wich­tel) im KoKi-Jubi­lä­ums-Video und sen­den Sie die Anzahl, Ihren Namen und Ihre Adres­se per Email an koki@​landkreis-​wunsiedel.​de oder per Kon­takt­for­mu­lar unter https://​www​.land​kreis​-wun​sie​del​.de/​l​a​n​d​r​a​t​s​a​m​t​/​f​a​m​i​l​i​e​n​-​k​i​n​d​e​r​-​j​u​g​e​n​d​/​f​r​u​e​h​e​-​h​i​l​f​e​n​-​k​o​k​i​/​k​o​n​t​a​k​t​f​o​r​m​u​l​a​r​-​k​oki. Die Gewin­ner wer­den aus den rich­ti­gen Ein­sen­dun­gen per Zufalls­prin­zip aus­ge­lost, der Rechts­weg ist aus­ge­schlos­sen. Ein­sen­de­schluss ist der 31. Dezem­ber 2020. Zu gewin­nen gibt es Wert­gut­schei­ne vom „Sie­ben­quell“, sowie „Frei­raum für Macher“-Pakete und Fairtrade-Fußbälle.

Mit Tat­kraft und Krea­ti­vi­tät wird sich die KoKi auch in den näch­sten Jah­ren den aktu­el­len Her­aus­for­de­run­gen unse­rer Zeit stellen.