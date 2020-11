Pres­se­be­richt der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Stadt vom 29.11.2020

Fehl­an­zei­ge.

Pres­se­be­richt der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land vom 29.11.2020

Kalch­reuth. Am 28.11.2020,gegen 13.00 Uhr,wollte ein 30-jäh­ri­ger Mann im Neu­bau­ge­biet inKalch­reuth die Post zustel­len und stieg hier­für aus sei­nem Zustell­fahr­zeug aus. Da die Stra­ße an die­ser Stel­le abschüs­sig ist, zog er zuvor laut eige­nen­An­ga­ben die Hand­brem­se an. Jedoch hat­te er die Hand­brem­se schein­bar nicht stark genug ange­zo­gen, denn das Fahr­zeug fing, unmit­tel­bar nach­dem er aus­ge­stie­gen war, an zu rol­len. Der Fah­rer konn­te es nicht mehr auf­hal­ten, sodass es am Ende der Stra­ße gegen ein gepark­tes Fahr­zeug stieß. Durch die Wucht des Auf­pralls wur­de die­ses ca. 15 cm zur Sei­te gescho­ben. An den Fahr­zeu­gen ent­stand ein Sach­scha­den von ins­ge­samt geschätz­ten 3.000 Euro.

Pres­se­be­richt der Poli­zei­in­spek­ti­on Her­zo­gen­au­rach vom 29.11.2020

Her­zo­gen­au­rach. In der Zeit zwi­schen Frei­tag­abend und Sams­tag­mit­tag kam es zu einer Sach­be­schä-digung auf dem Gelän­de der Berufs­schu­le am Fried­rich-Wei­ler-Platz. Ein bis­lang unbe­kann­ter Täter riss ein Schild samt Beton­sockel aus der Ver­an­ke­rung und ver­bog wei­te­re Schilder.Weiterhin wur­den die auf­ge­stell­ten Aschen­be­cher umge­wor­fen und Müll, Glas­scher­ben und Ver­packungs­ma­te­ria­li­en auf dem Schul­ge­län­de hin­ter­las­sen. Zeu­gen, die sach­dien­li­che Anga­ben zum Tat­her­gang oder dem Täter machen kön­nen, wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Her­zo­gen­au­rach (Tel. 09132/78090) in Ver­bin­dung zu setzen