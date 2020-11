In der Zeit zwi­schen Frei­tag­abend und Sams­tag­mit­tag kam es zu einer Sach­be­schä­di­gung auf dem Gelän­de der Berufs­schu­le am Fried­rich-Wei­ler-Platz. Ein bis­lang unbe­kann­ter Täter riss ein Schild samt Beton­sockel aus der Ver­an­ke­rung und ver­bog wei­te­re Schil­der. Wei­ter­hin wur­den die auf­ge­stell­ten Aschen­be­cher umge­wor­fen und Müll, Glas­scher­ben und Ver­packungs­ma­te­ria­li­en auf dem Schul­ge­län­de hin­ter­las­sen. Zeu­gen, die sach­dien­li­che Anga­ben zum Tat­her­gang oder dem Täter machen kön­nen, wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Her­zo­gen­au­rach (Tel. 09132/78090) in Ver­bin­dung zu setzen.