Poli­zei­be­richt Frän­ki­sche Schweiz vom 29.11.2020 Pres­se­be­richt der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Stadt vom 29.11.2020 BAM­BERG. Nicht schlecht staun­te eine Strei­fen­be­sat­zung der PI Bam­berg-Stadt, als sie bei einem Einsatz…

Poli­zei­be­richt Frän­ki­sche Schweiz vom 28.11.2020 Pres­se­be­richt der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Stadt vom 28.11.2020 Bam­berg. Am Frei­tag­mit­tag wur­de ein 42-jäh­ri­ger Mann in einem Beklei­dungs­ge­schäft am Max­platz vom Ladendetektiv…

Poli­zei­be­richt Frän­ki­sche Schweiz vom 27.11.2020 Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Stadt Flug­feld­leuch­ten ent­wen­det BAM­BERG. In der Nacht von Mitt­woch auf Don­ners­tag stie­gen Unbe­kann­te über den Bau­zaun einer Bau­stel­le am…

Poli­zei­be­richt Frän­ki­sche Schweiz vom 25.11.2020 Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Stadt Nach dem Ein­kauf war das Rad weg BAM­BERG. Nur für 15 Minu­ten war ein Schü­ler am Diens­tag­nach­mit­tag von…

Poli­zei­be­richt Frän­ki­sche Schweiz vom 22.11.2020 Pres­se­be­richt der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Stadt vom 22.11.2020 Bam­berg. Ein 35-Jäh­ri­ger Bam­berg stahl am Sams­tag­nach­mit­tag in einem Lebens­mit­tel­ge­schäft in der Bam­ber­ger Wunderburg…

Forch­hei­mer Poli­zei löst erneut “Coro­na-Par­ty” auf FORCH­HEIM. Am Sams­tag konn­te gegen 16.00 Uhr in einer Woh­nung in der Bam­ber­ger Stra­ße eine Par­ty fest­ge­stellt wer­den. Hier­bei wurden…

Poli­zei­be­richt Frän­ki­sche Schweiz vom 21.11.2020 Pres­se­be­richt der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Stadt vom 21.11.2020 BAM­BERG. Am Frei­tag zwi­schen 05.00 Uhr und 13.00 Uhr wur­de auf dem Rewe­park­platz in…