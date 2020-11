Wört­lich über­setzt bedeu­tet Iwa­le­wa „Cha­rak­ter ist Schön­heit”. Iwa­le­wa ist ein Sprich­wort aus dem Yoru­ba, das von einer der drei gro­ßen kul­tu­rel­len Grup­pen in Nige­ria gespro­chen wird.

Die Namens­ge­bung des Hau­ses geht auf sei­nen Grün­dungs­lei­ter Ulli Bei­er zurück. Ulli und Geor­gi­na Beier Am 27. Novem­ber 1981 wur­de in Bay­reuth in der nord­baye­ri­schen Pro­vinz ein Haus für Kunst und Wis­sen­schaft gegrün­det. Es nahm vor­weg, was an ande­ren Orten der Welt erst Jahr­zehn­te spä­ter gewagt wur­de: Ein selbst­kri­ti­scher Ort als Raum der Begeg­nung mit Wer­ken und Künstler_​innen. Gegrün­det wur­de das Iwa­le­wa­haus auf Ein­la­dung der Uni­ver­si­tät Bay­reuth von Ulli Bei­er, Kul­tur­wis­sen­schaft­ler, und Geor­gi­na Bei­er, bil­den­de Künst­le­rin. Gemein­sam gestal­te­ten sie das Pro­fil der ersten Jah­re, zu dem ganz zen­tral das Künstler_​innenresidenzprogramm gehör­te. Sie waren es auch, die das Haus zu einem Ort der Teil­ha­be und Aus­ein­an­der­set­zung mit Kunst in Theo­rie und Pra­xis machten.