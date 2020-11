Bad Winds­heim (ots) – In der Nacht zum Sonn­tag (29.11.2020) drang ein 23-Jäh­ri­ger gewalt­sam in eine Gast­stät­te in der Bad Winds­hei­mer Innen­stadt ein. Die Poli­zei nahm kurz dar­auf einen Tat­ver­däch­ti­gen noch am Tat­ort fest.

Gegen 04:15 Uhr teil­ten Zeu­gen der Ein­satz­zen­tra­le Mit­tel­fran­ken einen mög­li­cher­wei­se aktu­el­len Ein­bruch in die Piz­ze­ria in der Pfarr­gas­se mit. Sie hat­ten zuvor ver­däch­ti­ge Geräu­sche und Stim­men aus dem Innen­raum wahr­ge­nom­men. Die alar­mier­ten Strei­fen der Poli­zei­in­spek­ti­on Bad Winds­heim waren rasch von Ort

und stell­ten fest, dass die Ein­gangs­tür beschä­digt war. Außer­dem nah­men auch die Beam­ten ver­däch­ti­ge Geräu­sche aus dem Objekt wahr.

Als die Poli­zi­sten den Ein­gangs­be­reich dar­auf­hin betra­ten, kam ihnen der mut­maß­li­che Täter (23) ent­ge­gen. Er ver­such­te noch zu flüch­ten, konn­te jedoch sofort fest­ge­nom­men wer­den. Bei der anschlie­ßen­den Absu­che der Räum­lich­kei­ten tra­fen die Poli­zei­be­am­ten in den Räum­lich­kei­ten auf einen wei­te­ren Mann, bei dem

es sich nach bis­he­ri­gen Erkennt­nis­sen um einen Mit­ar­bei­ter des Lokals han­deln soll. Die­ser gab an, dort über­nach­tet zu haben und durch den Ein­bruchs­ver­such auf­ge­weckt wor­den zu sein.

Der 23-Jäh­ri­ge wur­de fest­ge­nom­men und zur Dienst­stel­le gebracht. Der Kri­mi­nal­dau­er­dienst Mit­tel­fran­ken führ­te die ersten kri­mi­nal­po­li­zei­li­chen Maß­nah­men durch und sicher­te Spu­ren. Der 23-Jäh­ri­ge zeig­te sich gestän­dig und gab an, in die Gast­stät­te ein­ge­bro­chen zu sein. Die mög­li­che Beu­te, meh­re­re Lebens­mit­tel, hat­te er bereits zum Abtrans­port bereit­ge­stellt. Der ent­stan­de­ne Sach­scha­den wird auf rund 500 Euro geschätzt.