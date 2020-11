Es weih­nach­tet in der Tou­rist-Infor­ma­ti­on! Die Ser­vice­ein­rich­tung in der Herrn­gas­se 4, die Coro­na bedingt bis Ende Novem­ber 2020 geschlos­sen ist, wird ab näch­sten Diens­tag, 01.12.2020, wie­der für Ein­hei­mi­sche und Gäste geöff­net sein. Die Mit­ar­bei­ter haben die Räum­lich­kei­ten stim­mungs­voll deko­riert und freu­en sich schon auf Besu­cher. Neben Infor­ma­tio­nen zu Muse­en und Aus­stel­lun­gen und dem Ticket­ver­kauf sind zahl­rei­che Geschenk­ar­ti­kel in der Tou­rist-Infor­ma­ti­on erhält­lich. Gera­de in der Vor­weih­nachts­zeit freu­en sich vie­le Ein­hei­mi­sche an dem viel­sei­ti­gen Ange­bot: Cobur­ger Tee­lich­ter, der High­light-Kalen­der, Coburg-Gut­schei­ne und vie­les mehr.

Öff­nungs­zei­ten im Dezember

Von Mon­tag bis Frei­tag in der Zeit von 9.00 bis 17.00 Uhr ist die Tou­rist-Infor­ma­ti­on durch­gän­gig geöff­net. An den Dezem­ber­sams­ta­gen sind die Mit­ar­bei­ter von 10.00 bis 14.00 Uhr ger­ne für Besu­cher da sowie Hei­lig­abend und Sil­ve­ster von 9.00 bis 12.00 Uhr.

Kon­takt: Coburg Mar­ke­ting, Herrn­gas­se 4, 96450 Coburg, Tele­fon: +49 (0)9561/89–8000,

E‑Mail: marketing@​coburg.​de, Inter­net: www​.coburg​mar​ke​ting​.de