Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Stadt

Am 27.11.2020 gegen 10:30 Uhr kam es auf der Bun­des­stra­ße 4 in Fahrt­rich­tung Nürn­berg zu einem Ver­kehrs­un­fall mit hohem Sachschaden.

Ein 40-jäh­ri­ger Lkw-Fah­rer fuhr von der Wein­stra­ße kom­mend auf die B4 in Rich­tung Nürn­berg auf. Der Lkw mit Kran­auf­bau hat­te einen Wert­stoff­con­tai­ner gela­den. Auf­grund eines tech­ni­schen Defekts ließ sich der Kran nicht mehr kom­plett einfahren.

Als der Lkw-Fah­rer unter der Brücke der Wein­stra­ße hin­durch­fuhr, blieb der leicht ange­ho­be­ne Haupt­arm des Krans an der Brücke hän­gen und beschä­dig­te die Längs­trä­ger der Brücke, wobei auch eini­ge grö­ße­re Beton­tei­le auf die Fahr­bahn fielen.

Der Beschleu­ni­gungs­strei­fen muss­te für den Zeit­raum der Unfall­auf­nah­me gesperrt werden.

Durch das ver­stän­dig­te staat­li­che Bau­amt wur­de zudem ein Fahr­strei­fen der Wein­stra­ße über die Brücke gesperrt, so dass der Ver­kehr abwech­selnd nur in eine Rich­tung läuft und durch eine Ampel­an­la­ge gere­gelt wird.

Der genaue Scha­den an der Brücke muss durch das Bau­amt noch ermit­telt wer­den, dürf­te aber im hohen sechs­stel­li­gen Bereich lie­gen. Am Lkw ent­stand Sach­scha­den in Höhe von ca. 2000 Euro. Gegen den Lkw-Fah­rer wur­de ein Ver­kehrs­ord­nungs­wid­rig­kei­ten­ver­fah­ren eingeleitet.

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

Vor­fahrts­ver­stoß führt zu Verkehrsunfall

Heß­dorf – Am Frei­tag­mor­gen befuhr eine 38-jäh­ri­ge Pkw-Fah­re­rin die Hann­ber­ger Stra­ße und über­sah beim Abbie­gen auf die Staats­stra­ße den vor­fahrts­be­rech­tig­ten Pkw eines 59-Jäh­ri­gen, der aus Gro­ßen-see­bach kom­mend die Staats­stra­ße in öst­li­cher Rich­tung befuhr. Auf Grund des­sen kam es im Kreu­zungs­be­reich zum Zusam­men­stoß der bei­den Pkw. Die Fahr­zeug­insas­sen blie­ben unver­letzt. Es ent­stand Sach­scha­den in Höhe von etwa 6.000.- €.

Fahr­rad am Bus­bahn­hof entwendet

Her­zo­gen­au­rach – Bereits in der Zeit zwi­schen dem 17.11. und 19.11.2020 wur­de ein mit einem Ket­ten­schloss ver­sperr­tes Moun­tain­bike der Mar­ke Bulls vom Fahr­rad­ab­stell­platz am Bus­bahn­hof an der Schütt ent­wen­det. Das Fahr­rad hat­te einen Wert von etwa 550.- €.

Zeu­gen, die Hin­wei­se zum Tat­her­gang oder dem Ver­bleib des Fahr­rads machen kön­nen, wer­den gebe-ten, sich tele­fo­nisch mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Her­zo­gen­au­rach in Ver­bin­dung zu set­zen (09132/78090).

Laden­dieb­stahl im Sportoutlet

Her­zo­gen­au­rach – Der Laden­de­tek­tiv eines Spor­tout­lets beob­ach­te­te am Sams­tag­abend einen 18-Jäh­ri­gen dabei, wie die­ser den Kas­sen­be­reich mit Klei­dungs­stücken im Wert von etwa 300.- € pas­sier­te, ohne die­se zu bezah­len. Ihn erwar­tet nun ein Straf­ver­fah­ren auf Grund des Ladendiebstahls.