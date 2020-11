WUN­SIE­DEL. Ein Moun­tain­bike samt Fahr­rad­com­pu­ter ent­wen­de­te ein bis­lang unbe­kann­ter Täter Mit­te Sep­tem­ber von einem Wohn­an­we­sen in Wun­sie­del. Die Poli­zei­in­spek­ti­on Wun­sie­del ver­öf­fent­licht nun Bil­der einer Video­über­wa­chung und bit­tet um Hin­wei­se aus der Bevölkerung.

Nach der­zei­ti­gen Erkennt­nis­sen betrat der Unbe­kann­te in der Zeit von Sonn­tag, 20. Sep­tem­ber, 20.30 Uhr, bis Mon­tag, 21. Sep­tem­ber, 8.10 Uhr, das Anwe­sen in der Schil­ler­stra­ße und ent­wen­de­te dort das Moun­tain­bike der Mar­ke „Cube” samt Fahr­rad­com­pu­ter der Mar­ke „HAC” im Gesamt­wert von etwa 800 Euro. Das Rad war unter dem Car­port des Anwe­sens abge­stellt und mit einer Edel­stahl­sch­lin­ge gesi­chert. Da es an kei­nem festen Gegen­stand befe­stigt war, trug es der Dieb ein­fach davon.

Trotz bis­he­ri­ger Ermitt­lun­gen und einem Zeu­gen­auf­ruf blieb die Suche nach dem Täter bis­lang ergeb­nis­los. Nach Aus­wer­tung von Kame­ra­auf­zeich­nun­gen fahn­det die Poli­zei­in­spek­ti­on Wun­sie­del nun mit Licht­bil­dern nach dem Fahr­rad­dieb und bit­tet um Hin­wei­se zu sei­ner Identität.

Zeu­gen, die Anga­ben zur männ­li­chen Per­son und/​oder Auf­klä­rung des Dieb­stahls machen kön­nen, wer­den gebe­ten, sich bei der Poli­zei Wun­sie­del unter der Tel.-Nr. 09232/9947–0 zu melden.