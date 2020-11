„Abso­lut unver­ständ­lich und aus Sicht eines frei­en Waren­ver­kehrs in Euro­pa nicht akzep­ta­bel“ – so bewer­ten vier Bran­chen­ver­bän­de für Spe­di­ti­on und Logi­stik die jetzt amt­lich ver­öf­fent­lich­ten Maß­nah­men zu Tran­sit-Nacht­fahr­ten der Tiro­ler Lan­des­re­gie­rung. der LBS – Lan­des­ver­band Baye­ri­scher Spe­di­teu­re e.V., der Lan­des­ver­band Baye­ri­scher Trans­port- und Logi­stik­un­ter­neh­men (LBT) e.V., der Ver­band Spe­di­ti­on und Logi­stik Baden-Würt­tem­berg e.V. und der BGL Süd e.V. kri­ti­sie­ren scharf, dass Tirol ab 01.01.2021 den gesam­te Schwer­last­ver­kehr im Tran­sit auf der Inn­tal­au­to­bahn nachts ver­bie­tet* – es sei denn, die Fehr­zeu­ge nut­zen einem Elek­tro­an­trieb, Was­ser-Brenn­stoff­zel­len­tech­no­lo­gie, Erd­gas oder einen Die­sel-E-Hybrid-Motor, der 50 Kilo­me­ter-Fahr­ten aus­schließ­lich mit Elek­tro­an­trieb ermöglicht.

Dage­gen sind Lkw mit Euro-6-Moto­ren künf­tig eben­falls zum Still­stand ver­ur­teilt. Weil sich die Ver­bots­zo­ne von der Staats­gren­ze bei Kuf­stein bis zur Aus­fahrt Zirl erstreckt, sind damit fak­tisch auch nächt­li­che Fahr­ten auf der Bren­ner­au­to­bahn unmög­lich. Dabei han­delt es sich um die der­zeit modern­ste und umwelt­freund­lich­ste Antriebs­form, die in nen­nens­wer­ter Anzahl ver­füg­bar ist – „und die aus gutem Grund vom bis­he­ri­gen Nacht­fahr­ver­bot aus­ge­nom­men ist“, wie die Geschäfts­füh­rer der vier Ver­bän­de. Schon jetzt fin­den 3 von 4 Fahr­ten im Tirol-Tran­sit mit Euro6-Lkw statt.

Die genann­ten Alter­na­ti­ven gel­ten aus Sicht bei­der Ver­bän­de aus zwei Grün­den als ein „Fei­gen­blatt-Argu­ment“:

Markt­rei­fe und ein­satz­fä­hi­ge Schwer-Lkw mit Elek­tro- oder Brenn­stoff­zel­len-Antrieb sind der­zeit nicht ver­füg­bar. Die weni­gen Fahr­zeu­ge kann man „in Euro­pa an zwei Hän­den abzäh­len“. Auch die ande­ren zuläs­si­gen Alter­na­ti­ven decken nur einen ver­schwin­dend klei­nen Anteil des Bedarfs ab.

Für den loka­len Ver­kehr sowie für Trans­por­te, die In der „ inne­ren Kern­zo­ne“ ent­lang der A12 (Bezir­ke Imst, Inns­bruck Land, Inns­bruck, Schwaz und Kuf­stein) ent­la­den oder bela­den, wenn sich die Quel­le oder das Ziel in der Kern­zo­ne befin­det, gilt das Ver­bot nicht. Auch in der erwei­ter­ten Kern­zo­ne sind künf­tig Fahr­ten über die A 12 zuläs­sig, wenn sie inner­halb die­ser Zone begin­nen und zugleich auch enden. Dies betrifft dem Land Tirol zufol­ge die Bezir­ke, Kitz­bü­hel, Lan­deck, Lienz, Reut­te und Zell am See sowie acht Regio­nen in Bay­ern und Süd­ti­rol. Damit ist das Ver­bots-Argu­ment ent­kräf­tet, denn die­se Fahr­zeu­ge sind selbst­ver­ständ­lich mit Die­sel unterwegs.

Wird die neue Ankün­di­gung umge­setzt, hat das gra­vie­ren­de Fol­gen für den Waren­ver­kehr auf bei­den Sei­ten der Trans­port­ket­te in den zuneh­mend weni­ger wer­den­den Zeit­fen­stern, die für den Tran­sit­ver­kehr noch ver­blei­ben , beto­nen die Ver­bands­ver­tre­ter: „Sowohl auf deut­scher wie auf ita­lie­ni­scher Sei­te wird dadurch der Rück­stau an Fahr­zeu­gen dra­ma­tisch anwach­sen. Nach aktu­el­lem Stand der Ver­kehrs­be­ob­ach­tung sind von den Maß­nah­men etwa ein Drit­tel aller Schwer-Lkw betrof­fen, die in einem 24-Stun­den-Zyklus den Tran­sit in Tirol befah­ren.“ Die­ser Ver­kehr könn­te zwar in die Tagstun­den ver­la­gert wer­den – wür­de dann aber in die­ser Zeit zu einer zusätz­li­chen Bela­stung füh­ren, „bezie­hungs­wei­se in den Fla­schen­häl­sen des Tiro­ler Dosier­ka­len­ders gefan­gen sein“.

Wirk­li­che Alter­na­ti­ven wie die Ver­la­ge­rung auf die Schie­ne sehen die Ver­bän­de aktu­ell nicht. „Erstens man­gelt es an Kapa­zi­tä­ten im Kom­bi­nier­ten Ver­kehr und zwei­tens müss­ten die Lkw z. B. für die Ver­la­dung auf die Rol­len­de Land­stra­ße bis nach Wörgl kom­men, was unter den neu­en Regeln – mit noch län­ge­ren Staus an Tagen mit Block­ab­fer­ti­gung – fast nicht mehr mög­lich ist“, heißt es in der gemein­sa­men Stellungnahme.

Aus Sicht der Ver­bän­de ist drin­gend poli­ti­sches Han­deln gefor­dert, „um dem eigen­mäch­ti­gen Tiro­ler Vor­ge­hen zu begeg­nen, das weder durch den Stand der Tech­nik gedeckt noch mit dem euro­päi­schen Prin­zip des frei­en Waren­ver­kehrs ver­ein­bar ist – und des­sen vor­geb­li­che Zie­le mehr als zwei­fel­haft sind.“ Sowohl auf Bun­des­ebe­ne wir auch auf euro­päi­scher Ebe­ne gilt es sei­tens der Poli­tik dar­auf hin­zu­wir­ken, dass eine Ver­kehrs­ach­se von der­ar­ti­ger euro­päi­scher Bedeu­tung nicht zum Spiel­ball der Inter­es­sen Tirols wer­den darf.

* Das Tiro­ler Nacht­fahr­ver­bot für Fahr­zeu­ge ab 7,5 Ton­nen soll laut Tiro­ler Lan­des­ge­setz­blatt gel­ten: grund­sätz­lich im Zeit­raum 1. Mai bis 31. Okto­ber wochen­tags von 22 bis 5 Uhr sowie an Sonn- und Fei­er­ta­gen von 23 bis 5 Uhr. Im Zeit­raum 1. Novem­ber bis 30. April beginnt es wochen­tags schon um 20 Uhr.