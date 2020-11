Am ver­gan­ge­nen Mon­tag (23.11.2020) hat­ten ver­mut­lich fal­sche Hand­wer­ker an einem Haus in Immel­dorf, einem Orts­teil von Lich­ten­au, unauf­ge­for­dert Dach­sa­nie­rungs­ar­bei­ten begon­nen und Geld dafür ver­langt. Die Poli­zei warnt vor betrü­ge­ri­schen Machenschaften.

Drei unbe­kann­te Män­ner hat­ten einen Mann auf der Stra­ße ange­spro­chen, der gera­de am Haus sei­nes Soh­nes vor­bei­ging und ange­bo­ten, die Dach­rin­nen des Hau­ses zu sanie­ren. Der Mann lehn­te das Ange­bot ab und beton­te auch, dass er nicht für sei­nen Sohn ent­schei­den kön­ne und ging wei­ter. Als er von sei­nem Spa­zier­gang wie­der an dem Haus vor­bei­kam, muss­te er fest­stel­len, dass die Män­ner bereits unauf­ge­for­dert mit Dach­ar­bei­ten begon­nen hat­ten. Sie ver­lang­ten dann auch einen drei­stel­li­gen Betrag als Entgelt.

Laut Aus­sa­ge des Zeu­gen leg­ten die unbe­kann­ten Hand­wer­ker ein sehr bestimm­tes und ener­gi­sches Ver­hal­ten an den Tag und ver­such­ten auch unter ver­schie­de­nen Vor­wän­den ins Haus zu gelangen.

Die mut­maß­li­chen fal­schen Hand­wer­ker sind mit einem blau­en Trans­por­ter mit Mem­min­ger Kenn­zei­chen (MM) unterwegs.

Im Zusam­men­hang mit dem Auf­tre­ten fal­scher Hand­wer­ker rät die Polizei:

Las­sen Sie nur Hand­wer­ker in Ihre Woh­nung, die Sie auch selbst bestellt haben

Las­sen Sie sich nicht unter Druck setzen

Rufen Sie die Poli­zei, wenn sich Per­so­nen offen­sicht­lich unter Vor­wand Zutritt zu Ihrer Woh­nung ver­schaf­fen wollen.

Spre­chen Sie mit Ihren Ange­hö­ri­gen über die Betrugs­ma­sche und über geplan­te Handwerkertermine.

Ver­ein­ba­ren Sie mit Ihren Nach­barn, dass kei­ne unbe­kann­ten Per­so­nen vor­schnell ins Trep­pen­haus gelas­sen werden

Ach­ten Sie auf betag­te oder hilfs­be­dürf­ti­ge Nach­barn und ver­stän­di­gen Sie die Poli­zei, wenn Sie auf­fäl­li­ge Per­so­nen bemer­ken, die gezielt Kon­takt mit die­sen Nach­barn auf­neh­men wollen

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen der Poli­zei zum The­ma fin­den Sie im Inter­net unter:

https://​www​.poli​zei​-bera​tung​.de/​t​h​e​m​e​n​-​u​n​d​-​t​i​p​p​s​/​d​i​e​b​s​t​a​h​l​/​t​r​i​c​k​d​i​e​b​s​t​a​h​l​-​i​n​-​w​o​h​n​u​n​g​en/