Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Auto zer­kratzt

COBURG. Krat­zer im Lack hin­ter­ließ ein unbe­kann­ter Van­da­le von Diens­tag auf Mitt­woch an einem gepark­ten Auto. Die Poli­zei sucht Zeugen.

Ihren roten Fiat 500 park­te eine 19-Jäh­ri­ge kurz nach 16 Uhr in der Bach­lei­te in Creid­litz. Am Mor­gen dar­auf stell­te sie ihr Auto auf dem Park­platz des Cobur­ger Justiz­ge­bäu­des ab. Erst gegen 11 Uhr, als es hell war, wur­den die Krat­zer an ihrem Fiat ersicht­lich. Mit einem spit­zen Gegen­stand ver­kratz­te ein unbe­kann­ter Täter die Fah­rer­tür und ver­ur­sach­te dabei einen Scha­den von min­de­stens 500 Euro. Wer ver­däch­ti­ge Wahr­neh­mun­gen hier­zu gemacht hat, wird gebe­ten, sich unter der Tel.-Nr.: 09561/645–0 bei der Poli­zei zu melden.

Gepark­tes Auto beschä­digt – Unfallflucht

COBURG. Meh­re­re tau­send Euro Sach­scha­den ver­ur­sach­te ein Unfall­fah­rer von Diens­tag auf Mitt­woch an einem gepark­ten BMW und fuhr ein­fach weg.

Der schwar­ze 3er BMW stand seit Diens­tag, gegen 13 Uhr, in der Ufer­stra­ße am Fahr­bahn­rand. Unge­fähr um 12.30 Uhr am Fol­ge­tag muss­te der Fahr­zeug­hal­ter einen fri­schen Unfall­scha­den an der vor­de­ren lin­ken Fahr­zeug­sei­te fest­stel­len. Wie sich bei der Unfall­auf­nah­me durch die Poli­zei ermit­teln ließ, ist der Unfall­fah­rer mit einem blau­en Fahr­zeug gegen den BMW gefah­ren. Ohne sich um den Scha­den in Höhe von cir­ca 2.500 Euro zu küm­mern, ent­fern­te sich der Ver­ur­sa­cher. Hin­wei­se nimmt die Cobur­ger Poli­zei entgegen.

6.000 Euro Scha­den bei Verkehrsunfall

COBURG. Zu einem Auto­un­fall mit hohem Sach­scha­den kam es am Mitt­woch­mit­tag im Gustav-Hirsch­feld-Ring, als eine 64-Jäh­ri­ge einen VW Golf übersah.

Kurz nach 12 Uhr woll­te die 64 Jah­re alte Frau mit ihrem Maz­da im Gustav-Hirsch­feld-Ring vom Sei­ten­strei­fen aus auf die Stra­ße fah­ren. Zur sel­ben Zeit fuhr dort eine 65-Jäh­ri­ge in einem VW Golf. Beim Anfah­ren über­sah die Maz­da-Fah­re­rin den Golf und tou­chier­te die­sen an der Bei­fah­rer­sei­te. Durch den Anstoß ent­stan­den Krat­zer und Del­len an den Autos, die mit unge­fähr 6.000 Euro zu Buche stehen.

Poli­zei­prä­si­di­um Ober­fran­ken – Hof

Auto brennt voll­stän­dig aus

HOF. Kom­plett aus­ge­brannt ist am Mitt­woch­abend ein unter einem Car­port abge­stell­ter Por­sche Old­ti­mer im Hofer Stadt­ge­biet. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Hof hat die Ermitt­lun­gen zur Brand­ur­sa­che auf­ge­nom­men und sucht nach Zeugen.

Gegen 19.45 Uhr erhielt die Inte­grier­te Leit­stel­le Hoch­fran­ken die Mit­tei­lung über den Brand eines Holz­an­baus im Schüt­zen­weg. Beim Ein­tref­fen der alar­mier­ten Kräf­te der Feu­er­wehr erkann­ten die­se, dass nicht die Holz­kon­struk­ti­on selbst, son­dern ein dar­un­ter abge­stell­ter Por­sche in Flam­men stand. Die Feu­er­wehr brach­te den Brand schnell unter Kon­trol­le und konn­te ein Über­grei­fen der Flam­men auf das Car­port ver­hin­dern. Der Old­ti­mer brann­te jedoch voll­stän­dig aus. Der ent­stan­de­ne Sach­scha­den beläuft sich nach ersten Schät­zun­gen auf etwa 10.000 Euro.

Zeu­gen, die am Mitt­woch­abend, in der Zeit zwi­schen 18 Uhr und 20 Uhr, im Bereich des Hofer Schüt­zen­wegs ver­däch­ti­ge Beob­ach­tun­gen gemacht haben und/​oder sonst sach­dien­li­che Hin­wei­se geben kön­nen, wer­den gebe­ten, sich mit der Kri­mi­nal­po­li­zei Hof unter der Tel.-Nr. 09281/704–0 in Ver­bin­dung zu setzen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Waren bestellt und nicht erhalten

LICH­TEN­FELS. Vor eini­ger Zeit bestell­te eine 21-Jäh­ri­ge Lego-Duplo-Stei­ne bei einem Online-Shop. Trotz umge­hen­der Über­wei­sung des Kauf­prei­ses in Höhe von rund 33 Euro erhielt sie kei­ne Lie­fe­rung. Zwi­schen­zeit­lich wur­de die Inter­net­sei­te gelöscht, wes­halb sie Anzei­ge erstat­te­te. Ähn­lich erging es einem 22-Jäh­ri­gen. Die­ser kauf­te online ein Sport­ge­rät für rund 250 Euro und erhielt kei­ne Lie­fe­rung. Auch in die­sem Fall ist der Online-Shop nicht mehr zu errei­chen. In bei­den Fäl­len wur­den die Kauf­be­trä­ge auf aus­län­di­sche Kon­ten überwiesen.