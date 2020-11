Die Initia­ti­ve „Fri­days for Future“ hat bei der Stadt­ver­wal­tung für Frei­tag, 27. Novem­ber, eine Kund­ge­bung zum The­ma „Alter­na­ti­ven zum Neu­kon­sum am Black Fri­day“ ange­mel­det. Sie fin­det von 13 bis 20 Uhr am Nep­tun­brun­nen in der Fuß­gän­ger­zo­ne Maxi­mi­li­an­stra­ße statt.

Auch Green­peace Bay­reuth hat bei der Stadt­ver­wal­tung für Frei­tag, 27. Novem­ber, eine Kund­ge­bung unter dem Mot­to „Black Fri­day-Kon­sum­streik“ ange­mel­det. Sie fin­det von 14 bis 16 Uhr auf dem Pra­ger Platz vor der Rot­main­hal­le statt.