Der Bund wird in den näch­sten Jah­ren fast 85 Mil­lio­nen Euro für die Sanie­rung des Bay­reu­ther Fest­spiel­hau­ses auf­wen­den. Einen ent­spre­chen­den Beschluss hat nach Mit­tei­lung der Bay­reu­ther Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­ten Dr. Sil­ke Lau­nert (CSU) am heu­ti­gen Don­ners­tag (26. Novem­ber 2020) der Haus­halts­aus­schuss des Deut­schen Bun­des­ta­ges gefasst. Bay­reuths Ober­bür­ger­mei­ster Tho­mas Ebers­ber­ger begrüßt die Ent­schei­dung als star­kes Bekennt­nis des Bun­des für die Zukunft der Bay­reu­ther Fest­spie­le. „Die Fest­spie­le sind kein loka­les Ereig­nis, son­dern ein Kul­tur­fe­sti­val von inter­na­tio­na­ler Bedeu­tung.“ Dem wer­de der Bund durch die jetzt getrof­fe­ne Ent­schei­dung in einer Art und Wei­se gerecht, „die der Stadt und den Fest­spie­len Pla­nungs­si­cher­heit gibt und uns in finan­zi­ell schwie­ri­gen Zei­ten deut­lich ent­la­stet. Dar­an haben wir alle gemein­sam inten­siv gear­bei­tet.“ Ebers­ber­ger dankt in die­sem Zusam­men­hang der Bay­reu­ther Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­ten und Stadt­rä­tin Dr. Sil­ke Lau­nert eben­so wie der Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­ten Patri­cia Lips, die sich für die Sanie­rung des Fest­spiel­hau­ses im Haus­halts­aus­schuss stark gemacht hat. Lips hat­te sich im Som­mer auf Ein­la­dung Lau­nerts vor Ort einen Ein­druck von der Sanie­rungs­be­dürf­tig­keit des Fest­spiel­hau­ses am Grü­nen Hügel gemacht.