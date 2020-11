Gemein­sa­me Pres­se­er­klä­rung des Poli­zei­prä­si­di­ums Ober­fran­ken und der Staats­an­walt­schaft Bamberg

BREI­TEN­GÜSS­BACH, LKR. BAM­BERG. Ein Mann aus Brei­ten­güß­bach nahm sei­ner Mut­ter am Diens­tag­mor­gen unter Anwen­dung kör­per­li­cher Gewalt den Haus­tür­schlüs­sel weg. Die­se rief die Poli­zei. Bei der Fest­nah­me setz­te sich der 34-Jäh­ri­ge gegen die Poli­zi­sten zur Wehr. Auf Antrag der Staats­an­walt­schaft Bam­berg erging am Mitt­woch Haft­be­fehl gegen den Beschuldigten.

In Brei­ten­güß­bach geriet der Mann mit sei­ner Mut­ter gegen 8 Uhr nach einer Auto­fahrt in Streit. Beim Ver­such den Haus­tür­schlüs­sel der Frau an sich zu neh­men, kam es zu einer Aus­ein­an­der­set­zung zwi­schen Mut­ter und Sohn. Der 34-Jäh­ri­ge flüch­te­te samt Schlüssel.

Um 10.10 Uhr tra­fen die Bam­ber­ger Poli­zi­sten den Beschul­dig­ten an des­sen Auto an und erklär­ten ihm die vor­läu­fi­ge Fest­nah­me. Mit die­ser war er jedoch nicht ein­ver­stan­den. Er ver­such­te sich der Fest­nah­me zu ent­zie­hen und setz­te ein Tier­ab­wehr­spray gegen die Poli­zi­sten ein. Der Ver­such des 34-Jäh­ri­gen bei der Fest­nah­me einem Beam­ten die Dienst­waf­fe aus dem Hol­ster zu ent­rei­ßen schei­ter­te. Die Poli­zi­sten fixier­ten den Mann am Boden und leg­ten ihm vor dem Trans­port zur Poli­zei­dienst­stel­le Hand­fes­seln an. Bei der Aus­ein­an­der­set­zung ver­letz­ten sich sowohl die Beam­ten, als auch der Beschul­dig­te und muss­ten sich in ärzt­li­che Behand­lung bege­ben. Die Beam­ten erlit­ten mas­si­ve Augen­rei­zun­gen und waren am Diens­tag nicht mehr dienstfähig.

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg hat die Sach­be­ar­bei­tung in enger Abstim­mung mit der Staats­an­walt­schaft Bam­berg über­nom­men. Gegen den Beschul­dig­ten wird wegen Rau­bes, tät­li­chen Angriffs auf Voll­streckungs­be­am­te, gefähr­li­cher Kör­per­ver­let­zung und ande­ren Delik­ten ermittelt.

Auf Antrag der Staats­an­walt­schaft Bam­berg führ­ten Beam­te den 34-Jäh­ri­gen am Mitt­woch dem Ermitt­lungs­rich­ter am Amts­ge­richt Bam­berg vor. Die­ser erließ Haft­be­fehl gegen den Beschul­dig­ten. Er befin­det sich nun in Untersuchungshaft.