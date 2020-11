Künst­le­ri­sche Bega­bun­gen ent­decken und künst­le­ri­sche Gestal­tungs­mög­lich­kei­ten ler­nen: Die VHS Bam­berg Stadt macht‘s mög­lich und bie­tet ver­schie­de­ne Online-Kunst-Kur­se an. In Kür­ze star­ten Kur­se in Acryl­ma­le­rei und Aqua­rell­ma­le­rei jeweils für Ein­stei­ger und Fort­ge­schrit­te­ne oder „Malen und Zeich­nen mit und ohne Vor­kennt­nis­se“. Die Kunst­do­zen­tin und frei­schaf­fen­de Künst­le­rin Anna­bel Adler inspi­riert und beglei­tet die Teil­neh­men­den Schritt für Schritt. Infos und Anmel­dung online unter www​.vhs​-bam​berg​.de oder unter Tele­fon 0951/87–1108.