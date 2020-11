Kunst­wol­ke und Viren im Kunst­fen­ster im Bürgerlabor

„Kunst ist nicht umsonst“ prangt der­zeit domi­nant auf dem Schau­fen­ster des Bür­ger­la­bors. Und etwas klei­ner und in unter­schied­li­chen Schrift­ty­pen steht da „system­re­le­vant“, „Virus“, „Kul­tur, „Wis­sen­schaft“ oder „Visi­on“. Alles Wor­te die die Bam­ber­ger Por­zel­l­an­künst­le­rin Chri­stia­ne Toewe spon­tan mit dem Coro­na­vi­rus in Ver­bin­dung bringt. Anstatt eines Kunst­werks hat sie eine Wort­wol­ke, bzw. eine Kunst­wol­ke für das Kunst­fen­ster gestal­tet, die nun die vor­bei­ge­hen­den Pas­san­ten zum Ste­hen­blei­ben und Nach­den­ken anregt.

„Nicht nur die Kunst­schaf­fen­den lei­den unter den Aus­wir­kun­gen der Pan­de­mie, son­dern auch die Kunst­kon­su­mie­ren­den, das Publi­kum“, so Toewe. Denn so vie­les sei weg­ge­fal­len seit März: „Kon­zer­te, Klein­kunst, Kino, Thea­ter, Kunst­aus­stel­lun­gen und Muse­ums­be­su­che“. Die Idee, das Fen­ster des Bür­ger­la­bors in der Haupt­wach­stra­ße mit Bil­den­der Kunst zu schmücken, fin­det sie gut. „Gera­de in Zei­ten, in denen die Muse­en geschlos­sen sind, muss man auch auf das Los der Bil­den­den Künst­le­rin­nen und Künst­ler hin­wei­sen. Dar­um habe ich mich ent­schie­den, die­se Opti­on für ein kul­tur­po­li­ti­sches State­ment zu nut­zen: Ich zei­ge im Kunst­fen­ster eine „digi­ta­le“ Wol­ke, um auf die der­zei­ti­ge Situa­ti­on der Kunst­schaf­fen­den und auch der Kul­tur­nut­ze­rin­nen und ‑nut­zer auf­merk­sam zu machen.“ Bereits 2018 hat Toewe in Chi­na die leuch­ten­den „Viren“ geschaf­fen, die eben­falls im Fen­ster zu sehen sind. Fast unheim­lich pro­phe­tisch wir­ken die fra­gi­len Por­zel­lan­ob­jek­te in die­sem Zusammenhang.

Den Anstoß für die Idee zu Kunst im Bür­ger­la­bor gab das Inter­na­tio­na­le Künst­ler­haus Vil­la Con­cordia und sei­ne Direk­to­rin Nora-Euge­nie Gom­rin­ger. Auf Suche nach einem Leer­stand in der Innen­stadt war sie im Gespräch mit Kul­tur­re­fe­ren­tin Ulri­ke Sie­ben­haar dar­auf gesto­ßen. Den Anfang mach­ten im Okto­ber die Bil­den­den Künst­ler. Chri­stia­ne Toewe setzt nun einen auf­rüt­teln­den Schluss­punkt. Die Künst­ler­haus-Sti­pen­dia­tin und Kom­po­ni­stin Petra Stra­hov­nik (http://​petrastra​hov​nik​.eu) wird im Anschluss im Dezem­ber drei Wochen im Bür­ger­la­bor live kom­po­nie­ren. Im Febru­ar steht das Kunst­fen­ster dann erneut für einen Monat für Bil­den­de Künst­le­rin­nen und Künst­ler zur Verfügung.

Chri­stia­ne Toewe

seit 2013 2. Vor­sit­zen­de Kunst­raum JETZT! e.V.

2015 Künst­ler­aus­tausch nach Kunming/​China

2008–14 1. Vor­sit­zen­de Berufs­ver­band Bil­den­der Künstler*innen Ober­fran­ken e.V.

2013 Neu­bau Ate­lier für Stu­dio­por­zel­lan und Ausstellungsraum

2001 Aus­bil­dung zur Mul­ti Media Designerin

1997 erste Foto- und Videoarbeiten

1995 Mit­glied im BBK Ober­fran­ken e.V.

1994 Ate­lier für Stu­dio­por­zel­lan in Bamberg

1993 Mei­ster­prü­fung im Keramikhandwerk/​Koblenz

1990 Stu­di­en­aus­tausch Col­le­ge of Art and Design, Farnham/​Eng­land

1990 Stu­di­en­rei­se Hong Kong und China

1988–91 Fach­schu­le für Kera­mik­ge­stal­tung Höhr-Grenz­hau­sen/ WW

1985–87 Aus­bil­dung zur Kera­mi­ke­rin: Krö­s­sel­ba­cher Fay­ence, S. Pisto­ri­us-Leh­mann, C. Cropp

Prei­se und Auszeichnungen

2020 Glo­bal ART Festi­val, Salt Desert of Kut­chch, Guja­rat, India

2019 Berg­an­za Preis, Kunst­ver­ein Bamberg

2018+2019 ARTIST in Resi­dence, Taoxi­chu­an Art Cen­ter, Jing­dez­hen, Jian­gxi, China

2018 Künst­le­rin des Monats der Metro­pol­re­gi­on Nürnberg

2017 ORTUNG X #im Zei­chen des Gol­des, Publi­kums­preis Schwabach

2017 Kunst­preis der Kunst­freun­de Stadt Hollfeld

2015 Kunst­sti­pen­di­um der Stadt und Land­kreis Bamberg

2014 Aner­ken­nungs­preis Bund Frän­ki­scher Künstler

1999 2. preis int. cyber­space cer­a­mic art competion

1998 Sil­ber­me­dail­le Bien­na­le für Kera­mik – Kai­ro, Ägypten

1989 Son­der­preis Dekor­ge­stal­tung Rastal – Westerwald

Arbeits­ge­bie­te

Objekt­kunst

Raum­in­stal­la­tio­nen

Foto­gra­fie, Video, Grafik