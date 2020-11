MEM­MELS­DORF, LKR. BAM­BERG. Nach dem Raub­über­fall auf einen Taxi­fah­rer am Wochen­en­de in Mem­mels­dorf bit­ten die Ermitt­ler der Kri­mi­nal­po­li­zei um Mit­hil­fe aus der Bevölkerung.

Am Sonn­tag, gegen 1.30 Uhr, über­fiel ein 23-jäh­ri­ger Mann aus dem Land­kreis Bam­berg einen 67-jäh­ri­gen Taxi­fah­rer auf dem Park­platz eines Ver­brau­cher­mark­tes im Orts­teil Lich­ten­ei­che und flüch­te­te anschlie­ßend mit des­sen Geld­beu­tel samt der Tages­ein­nah­men in Höhe eines nied­ri­gen drei­stel­li­gen Euro­be­trags. Poli­zei­be­am­te konn­ten den Täter bereits etwa ein Stun­de nach der Tat vor­läu­fig fest­neh­men. Auf Antrag der Staats­an­walt­schaft Bam­berg erging am Mon­tag Haft­be­fehl gegen den jun­gen Mann. Er sitzt inzwi­schen in einer Justizvollzugsanstalt.

Bei der Fest­nah­me in der Nacht zum Sonn­tag hat­te der 23-Jäh­ri­ge den zuvor erbeu­te­ten Geld­beu­tel des Taxi­fah­rers nicht mehr bei sich. Ver­mut­lich ent­le­dig­te er sich des Porte­mon­naies wäh­rend sei­ner Flucht. Die Ermitt­ler des Fach­kom­mis­sa­ri­ats der Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg bit­ten daher um Hin­wei­se aus der Bevölkerung.

Per­so­nen, die einen auf­fäl­lig gro­ßen, schwar­zen Bedie­nungs­geld­beu­tel im Bereich des Mem­mels­dor­fer Orts­teils Lich­ten­ei­che auf­fin­den soll­ten, wer­den gebe­ten, dies umge­hend der Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg unter der Tel.-Nr. 0951/9129–491 mitzuteilen.