Herolds­bach (ah) – Der frei­schaf­fen­de Maler und Gra­fi­ker Wolf­gang Schmidt stellt sein neu­es Werk in Acryl vor: “Der Goril­la”. Aller­dings hat das Tier noch kei­nen Namen. Schmidt appel­liert des­halb an die Krea­ti­vi­tät der Wie­sent­bo­ten-Leser doch einen Namen für das Tier zu fin­den. Wer also einen Namen für das Tier hat, der darf ger­ne einen ent­spre­chen­den Face­book-Post unter dem Arti­kel hinterlassen.