Advents­ka­len­der in der Kinderbibliothek

In der Kin­der­bi­blio­thek im RW21 gibt es ab dem 1. Dezem­ber einen Advents­ka­len­der mit einer klei­nen (lese­för­dern­den) Über­ra­schung für jeden Tag. Wer den rich­ti­gen Tipp für die Tages­lö­sung abgibt, darf ein Tür­chen öffnen!

Bil­der­ge­schich­ten online für Kinder

Oni­lo ist eine Platt­form für Board­s­to­ries, soge­nann­te digi­ta­le, ani­mier­te Bil­der­ge­schich­ten. Über die Biblio­theks­li­zenz der Stadt­bi­blio­thek stellt Oni­lo Kin­dern und Jugend­li­chen wäh­rend der Coro­na-Kri­se die Schü­ler­code-Funk­ti­on zur Ver­fü­gung, das heißt die Stadt­bi­blio­thek erstellt Codes für die Kin­der, mit denen sie eine Bil­der­buch­ge­schich­te digi­tal aus­lei­hen kön­nen. Ein­fach auf www​.oni​lo​.de eine Geschich­te aus­su­chen und in der Kin­der­bi­blio­thek oder unter kinderbibliothek@​stadt.​bayreuth.​de nach dem Schü­ler­code dafür fra­gen. Die Aus­wahl reicht von Geschich­ten für Kin­der im Kin­der­gar­ten­al­ter bis zur vier­ten Klas­se. Auch eng­li­sche, fran­zö­si­sche, ara­bi­sche und tür­ki­sche Titel sind ver­füg­bar. Eine Aus­wahl: Post für den Tiger, Die Olchis fei­ern Weih­nach­ten, Was ist was juni­or – Rit­ter­burg, Ali­ce in Won­der­land und vie­le mehr.