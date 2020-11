SCHLÜS­SEL­FELD, LKR. BAM­BERG. Hohen Sach­scha­den rich­te­ten unbe­kann­te Täter in der Nacht zum Diens­tag an, als sie auf dem Gelän­de einer Fir­ma in Schlüs­sel­feld 20 Wohn­mo­bi­le auf­bra­chen. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg hat die Ermitt­lun­gen über­nom­men und sucht nach Zeugen.

In der Zeit zwi­schen Mon­tag, 22.45 Uhr, und Diens­tag, 5.30 Uhr, gelang­ten die bis­lang unbe­kann­ten Täter auf das Gelän­de eines Wohn­mo­bil­händ­lers im Orts­teil Thüng­feld und bra­chen dort abge­stell­te, hoch­wer­ti­ge Rei­se­mo­bi­le auf. Ins­ge­samt schlu­gen die Unbe­kann­ten an 20 Cam­ping­wa­gen die Schei­ben ein, um ins Inne­re zu gelan­gen. Dort hat­ten es die Die­be auf die ein­ge­bau­ten Mul­ti­me­dia­ein­hei­ten abge­se­hen. Die Täter flüch­te­ten anschlie­ßend mit einer Beu­te im Wert eines unte­ren fünf­stel­li­gen Euro­be­trags. Der ange­rich­te­te Sach­scha­den ist um eini­ges höher und liegt bei meh­re­ren hun­dert­tau­send Euro.

Im Lau­fe der Ermitt­lun­gen wur­de bekannt, dass die Unbe­kann­ten noch zwei auf dem Gelän­de abge­stell­te Pri­vat­au­tos von Mit­ar­bei­tern der Fir­ma ange­gan­gen haben. Auch hier schlu­gen sie die Schei­ben ein und ent­wen­de­ten diver­se Wertgegenstände.

Das Fach­kom­mis­sa­ri­at der Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg sucht nach Hin­wei­sen und bit­tet Zeu­gen, die in der Nacht von Mon­tag auf Diens­tag ver­däch­ti­ge Per­so­nen und/​oder Fahr­zeu­ge im Schlüs­sel­fel­der Orts­teil Thüng­feld bemerkt haben, sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129–491 zu melden.