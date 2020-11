Im Jahr der Coro­na-Pan­de­mie ist vie­les anders als sonst: So gibt es heu­er kei­nen Christ­kind­les­markt in der Innen­stadt und daher auch kei­ne offi­zi­el­le Eröff­nung des weih­nacht­li­chen Bay­reuth. Stadt, Bay­reuth Mar­ke­ting & Tou­ris­mus GmbH (BMTG) und die Schutz­ge­mein­schaft Bay­reu­ther Innen­stadt haben aber den­noch am Mon­tag­abend (23. Novem­ber 2020) einen sym­bo­li­schen Start­schuss für die dies­jäh­ri­ge Weih­nachts­zeit gege­ben. Gemein­sam mit Ober­bür­ger­mei­ster Tho­mas Ebers­ber­ger, Ver­tre­tern der BMTG und der Schutz­ge­mein­schaft hat Christ­kind Nike Hell­bach die Lich­ter­ket­te in der Bay­reu­ther Innen­stadt sowie die Beleuch­tung des gro­ßen Weih­nachts­baums am Markt eingeschaltet.

In den kom­men­den Wochen leuch­ten jetzt bis 6. Janu­ar bei Ein­set­zen der Däm­me­rung die Lich­ter­ket­te in der gan­zen Innen­stadt und der gro­ße Weih­nachts­baum auf dem Marktplatz.