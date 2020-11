Auf­grund eines Was­ser­rohr­bruchs ist die Wil­den­sor­ger Haupt­stra­ße bis vor­aus­sicht­lich bis Don­ners­tag­abend, 26. Novem­ber, auf Höhe der Haus­num­mer 7 für den Ver­kehr voll gesperrt. Rad­fah­rer und Fuß­gän­ger kön­nen die Bau­stel­le pas­sie­ren. Bei den Bus­sen der Lini­en 913 und 910 kommt es zu Abwei­chun­gen vom Fahr­plan und Aus­fäl­len von Fahr­ten und Hal­te­stel­len. Der Umstieg zwi­schen den Lini­en 910 und 913 ist nicht möglich.

Die Fahr­ten der Linie 913 enden an der Hal­te­stel­le „Wil­den­sorg Mit­te“, so dass auf der Hin- und Rück­fahrt die Hal­te­stel­len „Eichel­see­weg“ bis „Kli­ni­kum Michels­berg“ ent­fal­len. Die Fahrt, die an Schul­ta­gen um 7:10 Uhr an der Hal­te­stel­le Gisela­stra­ße star­tet, fährt um 7:13 Uhr ab „Wil­den­sorg Mit­te“ auf direk­tem Weg zum ZOB. Die Fahrt, die schul­tags um 7:49 Uhr ab der Hal­te­stel­le „Jakobs­berg“ wei­ter nach Wil­den­sorg fährt, endet am Jakobs­berg und kann Wil­den­sorg nicht bedienen.

Um 19:30 Uhr fährt ab ZOB Bus­steig E ein Bus ohne Zwi­schen­halt nach Wil­den­sorg Mit­te. Von der Hal­te­stel­le „Wil­den­sorg Mit­te“ wird um 19:40 Uhr eine zusätz­li­che Fahrt ohne Zwi­schen­halt zum ZOB angeboten.

Bei der Linie 910 gibt es fol­gen­de Abwei­chun­gen vom regu­lä­ren Fahrplan:

Die Rück­fahr­ten um 6:42 Uhr ab Michels­ber­ger Wald und um 7:19 Uhr ab Jakobsplatz entfallen.

Die Fahrt, die um 7:38 Uhr am ZOB star­tet, endet am Jakobsberg.

Die Fahrt, die um 19:10 Uhr am ZOB star­tet, endet an der Hal­te­stel­le „Kli­ni­kum Michelsberg“.

Die Fahrt der Linie 910, die um 19:30 Uhr ZOB star­tet, fährt ohne Zwi­schen­halt nach Wil­den­sorg und kann die Hal­te­stel­len „Lan­ge Stra­ße“ bis „Kli­ni­kum Michels­berg“ nicht bedienen.

Die Fahr­ten mit den Elek­tro­bus­sen auf der Linie 910, die am ZOB am Bus­steig Q star­ten, fah­ren vom ZOB über den Münch­ner Ring direkt nach „Wil­den­sorg Mit­te“ und von Wil­den­sorg direkt zurück zum ZOB. Die Hal­te­stel­len „Lan­ge Stra­ße“ bis „Jakobs­berg“ kön­nen auf die­sen Fahr­ten nicht bedient werden.

Das Anruf-Lini­en-Taxi bedient alle Hal­te­stel­len. Hier kann es zu Abwei­chun­gen bei den Abfahrts­zei­ten kom­men. Die Fahr­gä­ste wer­den daher gebe­ten, die Buchung früh­zei­tig vor­zu­neh­men und sich dabei über die aktu­el­len Abfahrts­zei­ten zu informieren.