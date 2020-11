Gemein­sa­me Pres­se­er­klä­rung des Poli­zei­prä­si­di­ums Ober­fran­ken und der Staats­an­walt­schaft Bamberg

MEM­MELS­DORF, LKR. BAM­BERG. Am Wochen­en­de über­fiel ein 23-Jäh­ri­ger einen Taxi-Fah­rer und raub­te Bar­geld von die­sem. Der Beschul­dig­te wur­de kurz dar­auf von Poli­zei­be­am­ten fest­ge­nom­men. Auf Antrag der Staats­an­walt­schaft Bam­berg erging Haft­be­fehl gegen ihn.

In der Nacht zum Sonn­tag bestell­te der 23-jäh­ri­ge Mann aus dem Land­kreis Bam­berg ein Taxi für eine Fahrt in den Mem­mels­dor­fer Orts­teil Lich­ten­ei­che. Als das Taxi gegen 1.30 Uhr am Ziel­ort, dem Park­platz eines Ver­brau­cher­mark­tes, ange­kom­men war, schlug der Fahr­gast plötz­lich auf den 67-jäh­ri­gen Taxi-Fah­rer ein und raub­te des­sen Geld­beu­tel samt der Tages­ein­nah­men. Anschlie­ßend flüch­te­te der Täter mit der Beu­te in Höhe eines nied­ri­gen drei­stel­li­gen Euro­be­trags in unbe­kann­te Rich­tung. Durch schnell ein­ge­lei­te­te Fahn­dungs- und Ermitt­lungs­maß­nah­men nah­men Beam­te der Bam­ber­ger Poli­zei den 23-Jäh­ri­gen nur knapp eine Stun­de nach dem Raub vor sei­nem Wohn­an­we­sen vor­läu­fig fest. Für den Heim­weg nutz­te der Täter ein Fahr­rad unbe­kann­ter Herkunft.

Auf dem Weg in die Haft­zel­le lei­ste­te der jun­ge Mann noch erheb­lich Wider­stand und ver­letz­te zwei Poli­zi­sten leicht. Der leicht am Kopf ver­letz­te Taxi-Fah­rer wur­de zur medi­zi­ni­schen Ver­sor­gung in ein Kran­ken­haus gebracht.

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg hat die Ermitt­lun­gen wegen Rau­bes unter der Lei­tung der Staats­an­walt­schaft Bam­berg über­nom­men. Auf Antrag der Staats­an­walt­schaft Bam­berg erging am Mon­tag Haft­be­fehl gegen den 23-Jäh­ri­gen. Die­ser befin­det sich nun in Untersuchungshaft.

Bei dem oben genann­ten Fahr­rad han­delt es sich um ein sil­ber-blau­es Damen­rad der Mar­ke „Vater­land“, mit blau­en Grif­fen und einem schwar­zen Ein­kaufs­korb am Len­ker. Der Eigen­tü­mer des Fahr­ra­des wird gebe­ten, sich mit der Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg unter der Tel.-Nr. 0951/9129–491 in Ver­bin­dung zu setzen.