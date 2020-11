Die Absa­ge eines Groß­teils der Ver­an­stal­tun­gen in die­sem Jahr ist ein gro­ßer Ver­lust: mensch­lich, finan­zi­ell, emo­tio­nal. Am heu­ti­gen Sams­tag, dem…

Land­kreis Bam­berg / Ber­lin – Der Haus­halts­aus­schuss des Deut­schen Bun­des­ta­ges hat am Mitt­woch­nach­mit­tag die För­de­rung für zwei Pro­jek­te in der…

Bund för­dert zwei Pro­jek­te in Ober­haid und Gun­dels­heim

Büche­rei „BACH 12“ in Gun­dels­heim fei­ert 20-jäh­ri­ges Jubi­lä­um

Am 10. Okto­ber 2000 wur­de die Büche­rei in Gun­dels­heim mit einer klei­nen Fei­er in der dama­li­gen Volks­schu­le eröff­net – ein…