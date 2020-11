Lisa von Lan­ge hält den Kurs „Bauch, Bei­ne, Po“ (L33104) am Mon­tag, den 23. Novem­ber von 19:15 – 20:15 an 10 Aben­den online sowie „Good Morning Work­out“ (L33105) ab Diens­tag, den 24.November von 10 – 11 Uhr online.

Chri­sti­an Schnei­de­reit bie­tet den Kurs “Cross­Fit” (L33063) am Don­ners­tag, 26. Novem­ber von 19 – 20 Uhr an 4 Aben­den online an.