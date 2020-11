Herolds­bach. Der Aus­bau der Orts­durch­fahrt in Herolds­bach durch den Land­kreis Forch­heim ist vom Baye­ri­schen Staats­mi­ni­ste­ri­um für Woh­nen, Bau und Ver­kehr als för­der­fä­hig aner­kannt wor­den. „Die Stra­ßen­bau­maß­nah­me an der Kreis­stra­ße FO 13 dient der Ver­bes­se­rung der Ver­kehrs­ver­hält­nis­se, es wer­den 2.010.000 Euro als Fest­be­trags­för­de­rung bereit­ge­stellt“, infor­miert Land­tags­ab­ge­ord­ne­ter Micha­el Hof­mann. Von den ver­an­schlag­ten Gesamt­ko­sten in Höhe von 3.820.000 Euro sind vor­aus­sicht­lich 3.340.000 zuwen­dungs­fä­hig, hat sei­ne Nach­fra­ge bei Ver­kehrs­mi­ni­ste­rin Ker­stin Schrey­er erge­ben. „Dar­aus errech­net sich die hohe Betei­li­gung von über zwei Mil­lio­nen Euro an För­de­rung nach dem Baye­ri­schen Gemein­de­fi­nan­zie­rungs­ge­setz (BayGVFG) für das Groß­pro­jekt in Herolds­bach. Die Regie­rung von Ober­fran­ken ist ermäch­tigt, ent­spre­chend dem Bau­fort­schritt bis zu die­sem Betrag dem Land­kreis Forch­heim als Bau­herrn die Mit­tel zu bewil­li­gen“, so Hofmann