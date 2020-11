Gutes tun und sich dabei selbst fit hal­ten – unter die­sem Mot­to steht ein Spen­den­lauf, den die Mit­glie­der des FC Ein­tracht Bam­berg pünkt­lich zum ersten Advent orga­ni­sie­ren. Die Idee ist ein­fach: Für jeden gelau­fe­nen Kilo­me­ter, den die Sport­ler der „Dom­rei­ter“ am Sonn­tag, 29. Novem­ber, auf die Strecke brin­gen, stel­len die lang­jäh­ri­gen Part­ner des FC Ein­tracht Bam­berg – Metz­ge­rei Böhn­lein und das Brau­haus „Zum Stern­la“ – einen Waren­wert von 1 Euro ent­ge­gen. Die „erlau­fe­nen“ Brot­zei­ten erhal­ten dann Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter regio­na­ler Pfle­ge­ein­rich­tun­gen als Aner­ken­nung für ihren Ein­satz in der Coro­na-Zeit. „Unser Grund­an­lie­gen ist, als Ver­ein nach dem neu­er­li­chen Lock­down nicht in einen sport­li­chen Win­ter­schlaf zu ver­fal­len und das ‚Wir-Gefühl‘ unse­res Ver­eins auch in die­ser schwe­ren Zeit am Leben zu hal­ten. Gleich­zei­tig wol­len wir etwas für die Men­schen tun, die seit Mona­ten einen unglaub­lich anstren­gen­den Job lei­sten: die Mit­ar­bei­ter und Mit­ar­bei­te­rin­nen in den Pfle­ge- und Kran­ken­häu­sern in der Regi­on, die wahr­lich Hel­den­haf­tes gelei­stet haben“, betont FCE-Vor­stands­mit­glied Kat­rie­ke Kwau­ka. Und die Initia­to­rin des Lau­fes wei­ter: „Durch das Gene­rie­ren von Spen­den­gel­dern bzw. Brot­zei­ten für inter­ne Weih­nachts­fei­ern der Ein­rich­tun­gen oder ande­re Gele­gen­hei­ten bleibt für die Pfle­ge­rin­nen und Pfle­ger auch tat­säch­lich etwas Hand­fe­stes übrig. Das ist uns wichtig.“

Ein beson­de­res Lob spen­det Kwau­ka auch den Unter­stüt­zern des Lau­fes: „Sowohl Alex Böhn­lein als auch Uwe Stein­metz vom ‚Stern­la‘ waren sofort Feu­er und Flam­me für die Akti­on. Toll, dass bei­de Unter­neh­men hier ihren Bei­trag lei­sten!“ Die Ver­ant­wort­li­chen des FC Ein­tracht Bam­berg rufen des­halb ihre Mit­glie­der auf, am 1. Advents­sonn­tag von früh um 6 Uhr bis abends um 18 Uhr mög­lichst vie­le Kilo­me­ter zu lau­fen. „Nach jedem been­de­ten Lauf sol­len dann die Sport­le­rin­nen und Sport­ler ein Bild ihres Lau­fes und die Kilo­me­ter­an­ga­be auf unse­rer face­book-Sei­te posten. Wir ver­öf­fent­li­chen die­se Bei­trä­ge fort­lau­fend und zäh­len die Kilo­me­ter mit“, erklärt Jörg Schmal­fuß, Vor­stands­vor­sit­zen­der des FCE. Dabei hat der Ver­ein hohe Zie­le: „Wir sind ehr­gei­zig. Daher rufen wir 1.000 Kilo­me­ter Lauf­lei­stung aus und appel­lie­ren an alle in der FCE-Fami­lie, mit­zu­ma­chen. Bei 650 Mit­glie­dern hal­ten wir das für machbar!“

Ihre Zusa­ge hat bereits die kom­plet­te Stadt­spit­ze gege­ben: Sowohl Ober­bür­ger­mei­ster Andre­as Star­ke als auch die Bür­ger­mei­ster Jonas Glü­sen­kamp und Wolf­gang Metz­ner wer­den am 1. Advent am Start sein und ihren Bei­trag „erlau­fen“.

In der Woche nach der Spen­den-Ver­an­stal­tung wer­den die Sport­le­rin­nen und Sport­ler des FC Ein­tracht die Brot­zei­ten in den ver­schie­de­nen Kli­ni­ken und Hei­men über­ge­ben. „Von zwei Ein­rich­tun­gen haben wir schon den Wunsch bekom­men, belie­fert zu wer­den. Wei­te­re Inter­es­sen­ten kön­nen sich ger­ne bei uns über die Home­page mel­den“, so Ideen­ge­be­rin Kat­rie­ke Kwau­ka abschließend.