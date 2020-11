Pati­en­ten jeg­li­chen Alters mit Infekt­sym­pto­men (Fie­ber, Hals­schmer­zen, Husten, Schnup­fen Erbre­chen, Durch­fall) wer­den ab sofort wie­der in unse­rer Bereit­schafts­pra­xis behan­delt. In die­sem Fall wer­den Pati­en­ten gebe­ten aus­schließ­lich zum Ende der Sprech­zei­ten zu den fol­gen­den Zei­ten in die Bereit­schafts­pra­xis zu kommen:

Mo. – Fr.: 20 – 21 Uhr

Sa., So. und fei­er­tags: 14 – 15 Uhr und 19 – 21 Uhr

Wich­tig: Es wer­den wei­ter­hin kei­ne Coro­na-Testun­gen in unse­rer Bereit­schafts­pra­xis durch­ge­führt. Bei Ver­dacht auf eine Coro­na – Infek­ti­on wen­den Sie sich tele­fo­nisch an die 116 117 oder an Ihren Haus­arzt oder Ihre Hausärztin.

Für alle wei­te­ren Pati­en­ten gel­ten die fol­gen­de Öffnungszeiten.

Eine Vor­anmel­dung ist nicht notwendig.

Mo., Di., Do.: 19 – 20 Uhr

Mi., Fr.: 16 – 20 Uhr

Sa., So., fei­er­tags: 9 – 14 Uhr und 15 – 20 Uhr

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen fin­den Sie auf unse­rer Home­page unter: www​.ugef​.com.

Sie errei­chen uns unter fol­gen­der Adresse:

Not­fall­pra­xis der

UGeF GmbH & Co. KG

Kran­ken­haus­stra­ße 8

91301 Forch­heim

Tele­fon 09191 979630

notfallpraxis@​ugef.​com