Vir­tu­el­les „Best of 20“ – musi­ka­li­scher Rück­blick auf 20 Jah­re WAT-Bene­fiz­kon­zer­te ab sofort online.

„AIDS – das Wort heißt auch „Hil­fen“ (aid = Hil­fe, Bei­stand): Da so wenig hilft, müs­sen vie­le hel­fen!“ – so bringt es der deut­sche Immun­bio­lo­ge Ger­hard Uhlen­bruck auf den Punkt. Ein guter Anlass zum Hel­fen ist der Welt­Aids­Tag am 1. Dezem­ber – der Tag, an dem in die­sem Jahr zum 20. Mal das tra­di­tio­nel­le Bene­fiz­kon­zert hät­te statt­fin­den sol­len. Lei­der muss­te es jedoch auf­grund der Coro­na-Pan­de­mie abge­sagt werden.

Wer den­noch Gutes tun möch­te und dabei einen ein­zig­ar­ti­gen Rück­blick auf zwan­zig Jah­re WAT-Bene­fiz­kon­zer­te genie­ßen möch­te, kann dies ab sofort tun. Denn die Orga­ni­sa­to­ren – der Fach­be­reich Gesund­heits­we­sen am Land­rats­amt Bam­berg und die Aids Bera­tung Ober­fran­ken, Außen­stel­le Bam­berg – haben sich etwas Beson­de­res ein­fal­len las­sen: ein vir­tu­el­les „Best of 20“! Der jah­re­lan­ge künst­le­ri­sche Lei­ter Harald Schnei­der hat Kon­takt zu den ein­zel­nen Künst­lern auf­ge­nom­men, um eine sol­che musi­ka­li­sche Zusam­men­stel­lung anbie­ten zu können.

Als Koope­ra­ti­ons­part­ner ist in die­sem Jahr die Gesund­heits­re­gi­on Plus Bam­berg mit an Bord. Auf der Sei­te https://​bam​berg​.gesund​heits​re​gi​on​-plus​.de/​w​a​t​2​0​20/ ste­hen die Lie­der zum kosten­lo­sen Down­load bereit. Wer möch­te, kann dabei über einen Spen­den-But­ton Gutes für den Anam Cara Net­work e. V. tun.