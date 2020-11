LKR.HOF/LKR.WUNSIEDEL/MAGDEBURG,SACHSEN-ANHALT. Eine Serie von Ein­brü­chen im Raum Hoch­fran­ken beschäf­tigt die Poli­zei seit Mit­te Juli die­ses Jah­res. Umfang­rei­che Ermitt­lun­gen und die gute Zusam­men­ar­beit mit der Mag­de­bur­ger Poli­zei brach­ten die Kri­mi­nal­be­am­ten auf die Spur eines im Raum Mag­de­burg woh­nen­den 44-jäh­ri­gen Koso­va­ren, gegen den sich der Tat­ver­dacht nun erhärtete.

In den ver­gan­ge­nen Mona­ten kam es zu ins­ge­samt 79 Ein­brü­chen in Kel­ler­ab­tei­le von Mehr­fa­mi­li­en­häu­sern. Dabei hat­te es der Täter haupt­säch­lich auf hoch­wer­ti­ge Fahr­rä­der abge­se­hen. Das Die­bes­gut hat einen Gesamt­wert von zir­ka 29.000 Euro. Der durch die Auf­brü­che ent­stan­de­ne Sach­scha­den ist eben­falls nicht uner­heb­lich und liegt bei meh­re­ren tau­send Euro. Die Aus­wer­tung der an den Tat­or­ten gesi­cher­ten Spu­ren ließ rasch einen Zusam­men­hang der Fäl­le erken­nen und das Fach­kom­mis­sa­ri­at der Kri­mi­nal­po­li­zei Hof über­nahm die Ermittlungen.

In der Nacht zum Diens­tag kam es erneut zu Ein­brü­chen in Kel­ler­ab­tei­le von Mehr­fa­mi­li­en­häu­sern im Stadt­ge­biet Hof, bei denen der Täter hoch­wer­ti­ge Fahr­rä­der ent­wen­det hat­te. In enger Abstim­mung mit Kräf­ten der Kri­mi­nal­po­li­zei der Poli­zei­in­spek­ti­on Mag­de­burg gelang es, den Tat­ver­däch­ti­gen noch am Diens­tag in Bern­burg im Salz­land­kreis vor­läu­fig fest­zu­neh­men. In sei­nem Trans­port­fahr­zeug befan­den sich Fahr­rä­der, die zwei­fels­frei den Ein­brü­chen aus der Nacht zuvor in Hof zuge­ord­net wer­den konn­ten. Ein sicher­ge­stell­tes Fahr­rad der Mar­ke „Bulls“ und ein Laub­blä­ser kön­nen aktu­ell noch mit kei­ner Tat in Ver­bin­dung gebracht wer­den. Die Ermitt­lun­gen der Kri­mi­nal­po­li­zei Hof wer­den wei­ter­hin inten­siv geführt. Die Beam­ten prü­fen nun, ob der 44-Jäh­ri­ge für die Bege­hung aller 79 Ein­brü­che im Stadt­ge­biet und Land­kreis Hof sowie im Land­kreis Wun­sie­del in Fra­ge kommt.