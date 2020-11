Bay­reu­ther Frau­en­be­auf­trag­te laden zur Lich­ter­ket­te

Am 25. Novem­ber ist Inter­na­tio­na­ler Tag gegen Gewalt an Frau­en – Akti­on in der Fuß­gän­ger­zo­ne Am Mitt­woch, 25. Novem­ber, um…