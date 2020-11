Das Land­rats­amt Forch­heim hat die die Fest­le­gung stark fre­quen­tier­ter öffent­li­cher Plät­ze auf denen eine Mas­ken­pflicht sowie auch ein Alko­hol­ver­bot besteht aktua­li­siert. Die All­ge­mein­ver­fü­gung wird ab dem 21.11.2020 dahin­ge­hend abge­än­dert, dass der Para­de­platz und der Rat­haus­platz her­aus­ge­nom­men wer­den und für die Haupt­stra­ße und den Bahn­hofs­platz eine zeit­li­che Beschrän­kung der Mas­ken­pflicht ein­ge­führt wird.

Hin­ter­grund ist eine Ent­schei­dung des Baye­ri­schen Ver­wal­tungs­ge­richts Bay­reuth, das damit der Beschwer­de von zwei Forch­hei­mer Bür­gern teil­wei­se statt­ge­ge­ben hat. Das Land­rats­amt Forch­heim folgt der Emp­feh­lung des Ver­wal­tungs­ge­richts und beschränkt die Mas­ken­pflicht in der Haupt­stra­ße auf Mon­tag bis Sams­tag – außer an Fei­er­ta­gen – auf die Zeit von 6.00 Uhr bis 19.00 Uhr. Am Bahn­hofs­platz gilt die Mas­ken­pflicht von Mon­tag bis Frei­tag – außer an Fei­er­ta­ge – von 6.00 Uhr bis 19.00 Uhr.

Unab­hän­gig von der All­ge­mein­ver­fü­gung besteht im Bereich der Bus­hal­te­stel­len und bei statt­fin­den­den Märk­ten auf­grund der 8. BayIfSMV wei­ter­hin Maskenpflicht.