Ver­däch­ti­ger Gegen­stand hielt Bay­reu­ther Ein­satz­kräf­te in Atem

BAY­REUTH. Ein ver­däch­ti­ger Gegen­stand vor einem Super­markt in der Bay­reu­ther Alt­stadt hielt am Don­ners­tag­nach­mit­tag die Ein­satz­kräf­te in Atem. Aus Sicherheitsgründen…