BAD STAF­FEL­STEIN, LKR. LICH­TEN­FELS. Poli­zei­prä­si­dent Alfons Schie­der ver­ab­schie­de­te am Frei­tag den bis­he­ri­gen Lei­ter der Poli­zei­sta­ti­on Bad Staf­fel­stein, Gerald Sto­rath. Er lei­tet bereits seit Okto­ber die Geschicke der Poli­zei­in­spek­ti­on Neu­stadt bei Coburg. Die Amts­ge­schäf­te in Bad Staf­fel­stein wird nun, mit Son­ja Schnei­der, erst­mals eine Frau übernehmen.

Der 52-jäh­ri­ge Poli­zei­haupt­kom­mis­sar Gerald Sto­rath, war seit 2013 das Gesicht der Bad Staf­fel­stei­ner Poli­zei und lei­ste­te hier einen wert­vol­len Bei­trag zur guten Sicher­heits­la­ge in der Region.

Die 39-jäh­ri­ge Poli­zei­haupt­kom­mis­sa­rin Son­ja Schnei­der wur­de im Jahr 2000 in den dama­li­gen mitt­le­ren Poli­zei­voll­zugs­dienst ein­ge­stellt. Nach dem erfolg­rei­chen Aus­bil­dungs­ab­schluss ent­schied sie sich direkt zum Umstieg in den vor­mals geho­be­nen Poli­zei­voll­zugs­dienst. Nach­dem sie auch die­ses Stu­di­um erfolg­reich abge­schlos­sen hat­te, folg­ten Ver­wen­dun­gen bei den Poli­zei­in­spek­tio­nen Fürth sowie Würz­burg-West. Ab 2009 ver­rich­te­te sie rund neun Jah­re lang Dienst bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim, zunächst als Dienst­grup­pen­lei­te­rin und dann als Lei­te­rin der Ermitt­lungs­grup­pe, bis sie 2018 die stell­ver­tre­ten­de Lei­tung der Poli­zei­in­spek­ti­on Her­zo­gen­au­rach über­nahm. Bereits Mit­te Okto­ber trat Son­ja Schnei­der, die mitt­ler­wei­le ihren Lebens­mit­tel­punkt im Raum Lich­ten­fels gefun­den hat, die Lei­tung der Poli­zei­sta­ti­on Bad Staf­fel­stein an.

Unter stren­ger Ein­hal­tung der Hygie­ne­re­geln und im klein­sten Krei­se wur­de der offi­zi­el­le Amts­wech­sel bei der Bad Staf­fel­stei­ner Poli­zei im Rat­haus der Gemein­de Bad Staf­fel­stein voll­zo­gen. Poli­zei­prä­si­dent Alfons Schie­der lob­te in sei­ner Fest­re­de die bis­he­ri­gen Lei­stun­gen sei­ner Mit­ar­bei­te­rin und sei­nes Mit­ar­bei­ters, gleich­zei­tig beton­te er aber auch die hohen Ansprü­che an eine moder­ne Füh­rungs­kraft. Er zeig­te sich erfreut dar­über, dass es auf­grund der Fle­xi­bi­li­tät aller Betei­lig­ten, sowie der umfang­rei­chen Unter­stüt­zung der Gemein­de Bad Staf­fel­stein, auch unter der­zei­ti­gen Umstän­den zu einem ange­mes­se­nen und wert­schät­zen­den Rah­men des Amts­wech­sels kom­men konn­te. Abschlie­ßend wünsch­te Poli­zei­prä­si­dent Schie­der Son­ja Schnei­der und Gerald Sto­rath ein glück­li­ches Händ­chen bei Ihren neu­en Auf­ga­ben. Den Glück­wün­schen schlos­sen sich die übri­gen Gäste an.