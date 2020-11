Wegen Sanie­rungs­ar­bei­ten muss der Gey­ers­wörth­steg am kom­men­den Diens­tag, 24. Novem­ber, in der Zeit von 8 bis etwa 16 Uhr gesperrt wer­den. Wie der Ent­sor­gungs- und Bau­be­trieb der Stadt Bam­berg (EBB) mit­teilt, ist aus Grün­den der Ver­kehrs­si­cher­heit eine teil­wei­se Erneue­rung am Geh­weg­be­lag sowie an der Unter­kon­struk­ti­on des Bau­werks erforderlich.

Als Umge­hungs­mög­lich­keit zur Schran­ne und wei­ter zur Alt­stadt und Dom wird auf die Bischofs­mühl­brücke bzw. Obe­re Mühl­brücke hingewiesen.