Freund­schaft, die durch den Magen geht: Pro­jekt zum Jubi­lä­ums­jahr 50 Jah­re Städ­te­part­ner­schaft Bam­berg – Rodez

Wer ein­mal in der süd­west­fran­zö­si­schen Part­ner­stadt Rodez war, kennt auch das herz­haf­te Ali­got, ein üppi­ges Püree aus Kar­tof­feln und Käse. Und kein Bam­berg-Besu­cher aus Rodez kommt an einem Schäu­fer­la vor­bei. Doch haben bei­de Part­ner­städ­te weit mehr an kuli­na­ri­schen Lecker­bis­sen zu bie­ten. Aus Anlass des 50-jäh­ri­gen Part­ner­schafts­ju­bi­lä­ums mit Rodez beab­sich­tigt die Stadt Bam­berg daher, ein deutsch-fran­zö­si­sches Koch­buch mit typi­schen Gerich­ten von Bam­ber­ger und Rode­zer Spe­zia­li­tä­ten herauszubringen.

Gesucht wer­den daher vor­zugs­wei­se Bam­ber­ge­rin­nen und Bam­ber­ger, die eine Freund­schaft in Rodez pfle­gen und Lust haben, sich zusam­men mit ihren fran­zö­si­schen Freun­den an der Akti­on zu betei­li­gen. Die Rezep­te soll­ten idea­ler­wei­se zwei­spra­chig, in Deutsch und Fran­zö­sisch ein­ge­reicht wer­den, zusam­men mit einem Foto, das zum Rezept passt. Nach­dem die Coro­na-Pan­de­mie in die­sem Jahr den Jubi­lä­ums­fei­er­lich­kei­ten einen Strich durch die Rech­nung gemacht hat, möch­te die Stadt Bam­berg auf die­sem Wege eine ande­re Form der freund­schaft­li­chen Begeg­nung ermöglichen.

Wer Hil­fe bei der Über­set­zung benö­tigt oder Fra­gen zu dem Pro­jekt hat, kann sich an die Stadt Bam­berg, Frau Bri­git­te Rie­gel­bau­er unter der Tele­fon­num­mer 87–1010 oder per E‑Mail: brigitte.​riegelbauer@​stadt.​bamberg.​de wenden.

Die Ein­sen­dung der Rezept­vor­schlä­ge ist bis 30. Novem­ber 2020 unter der genann­ten E‑Mail-Adres­se mög­lich. Da die Samm­lung ins­ge­samt 50 Rezep­te nicht über­stei­gen soll, erfolgt die Aus­wahl der Rezep­te nach dem Prioritätsprinzip.