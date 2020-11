Der Älte­sten­aus­schuss des Stadt­rats befasst sich in sei­ner Sit­zung am Mon­tag, 23. Novem­ber, ab 14 Uhr, unter ande­rem mit einem frak­ti­ons­über­grei­fen­den Antrag, der die Errich­tung einer Gedenk­ste­le für die jüdi­schen Opfer des Natio­nal­so­zia­lis­mus in Bay­reuth durch die Stadt zum Ziel hat. Eben­falls auf der Tages­ord­nung steht ein Antrag der Stadt­rats­frak­ti­on FDP/DU/FL, der eine Archi­vie­rung der Live­stream-Über­tra­gun­gen aus dem Stadt­rat in einer Media­thek for­dert. Dies ist bis­lang aus daten­schutz­recht­li­chen Grün­den nicht der Fall. Auch das Digi­ta­li­sie­rungs­kon­zept für die Stadt Bay­reuth und sei­ne wei­te­ren Umset­zungs­schrit­te wird Gegen­stand der Sit­zung sein. Außer­dem wer­den sich die Aus­schuss­mit­glie­der mit dem The­ma einer Städ­te­part­ner­schaft Bay­reuths mit einer israe­li­schen Stadt beschäf­ti­gen, den Bei­tritt Bay­reuths zum Kli­ma­bünd­nis der euro­päi­schen Städ­te mit indi­ge­nen Völ­kern der Regen­wäl­der begut­ach­ten und die Unter­stüt­zung des Kli­ma­pak­tes der Euro­päi­schen Metro­pol­re­gi­on Nürn­berg durch die Stadt begut­ach­ten. Wei­ter­hin steht ein Antrag der Frak­ti­on der Bay­reu­ther Gemein­schaft auf Coro­na-Hil­fen für die Stu­dio­büh­ne auf der Tagesordnung.