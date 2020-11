„Mit Herz. Und Ver­stand“ gegen zuneh­men­den Müll

Die Umwelt­kam­pa­gne „Let‘s go Mehr­weg“ von Stadt und Land­kreis Bay­reuth hat ein neu­es Erschei­nungs­bild bekom­men und zeigt sich künf­tig im moder­nen Lay­out und mit dem fri­schen Slo­gan „Mit Herz. Und Ver­stand.“. Ober­bür­ger­mei­ster Tho­mas Ebers­ber­ger und Land­rat Flo­ri­an Wie­de­mann haben das neue Lay­out der Kam­pa­gne jetzt prä­sen­tiert – vor einem Müll­fahr­zeug der Stadt Bay­reuth, das mit dem neu­en Pla­kat beklebt ist und künf­tig die Bot­schaft durch die Stra­ßen Bay­reuths fah­ren wird. Ergän­zend dazu erfolgt zunächst im Stadt­ge­biet Bay­reuth eine Pla­ka­tie­rung des neu­en Motivs.

Um der Kam­pa­gne ein fri­sche­res, jün­ge­res Gesicht zu geben, wur­de das Logo auf­ge­peppt sowie Lay­out und Design der Wer­be­ma­te­ria­li­en erneu­ert. Dabei wur­de das bis­he­ri­ge Logo in den Grund­zü­gen bei­be­hal­ten, da es bereits einen Bekannt­heits­grad erreicht hat. Für das neue Kon­zept wur­de das Mot­to „Mit Herz. Und Ver­stand.“ aus­ge­wählt. Damit soll deut­lich gemacht wer­den, dass die Ver­wen­dung umwelt­freund­li­cher Mehr­weg­ar­ti­kel eine Her­zens­an­ge­le­gen­heit eines jeden Ein­zel­nen sein soll­te und mit Hil­fe des Ver­stands die rich­ti­ge Ent­schei­dung für Mehr­weg (und gegen Ein­weg) getrof­fen wird.

Bereits in der Ver­gan­gen­heit wur­den ver­schie­de­ne Wer­be­bot­schaf­ter ver­wen­det, um die Bot­schaft der Kam­pa­gne zu ver­mit­teln. Bis­her kamen die­se über­wie­gend in Form von Radio­spots zum Ein­satz. Mit dem neu­en Lay­out sol­len sie auch auf Pla­ka­ten zum Ein­satz kom­men. Als erstes Motiv wur­de mit den belieb­ten Mode­ra­to­ren Nina Titus und Chri­sti­an Höreth von Radio Main­wel­le ein Pla­kat mit RECUP-Mehr­weg­be­chern erstellt.

Über „Let’s go Mehrweg“

Stadt und Land­kreis Bay­reuth the­ma­ti­sie­ren seit 1997 mit der Umwelt­kam­pa­gne „Let’s go Mehr­weg“ (lets​go​mehr​weg​.de und face​book​.de/​l​e​t​s​g​o​m​e​h​r​weg) Berei­che, in denen umwelt­freund­li­che Mehr­weg­sy­ste­me zum Ein­satz kom­men. Hin­ter­grund ist der dra­sti­sche Anstieg des Markt­an­teils an Ein­weg­ver­packun­gen vor allem im Geträn­ke­sek­tor seit Anfang der 1990er Jah­re. Dies führt zu Abfall­ber­gen und wirkt sich nega­tiv auf die Umwelt aus.

In Deutsch­land wer­den pro Stun­de 320.000 Ein­weg-Cof­fee-to-go-Becher ver­braucht, dies ent­spricht rund 2,8 Mil­li­ar­den Becher pro Jahr und führt zu einem immensen Ener­gie- und Res­sour­cen­ver­brauch und jede Men­ge Abfall, der nicht recy­c­le­bar ist. Aktu­ell ist durch die Coro­na­kri­se und durch die mit dem (Teil-)Lockdown ein­her­ge­hen­den Café- und Restau­rant­schlie­ßun­gen für den Vor-Ort-Ver­zehr sogar noch eine wei­te­re Zunah­me an Ein­weg-Bechern (und ande­ren Ein­weg-Ver­packun­gen) festzustellen.

Ziel der Kam­pa­gne von Stadt und Land­kreis ist es, Abfäl­le zu ver­mei­den. Denn Abfall­ver­mei­dung ist prak­ti­zier­ter Umwelt­schutz, zu dem jeder Ein­zel­ne ganz ein­fach bei­tra­gen kann. Die­ser fängt bereits beim Ein­kauf an. Fol­gen­de Tipps für bewuss­tes Ein­kau­fen geben die Abfall­wirt­schaf­ten von Stadt und Landkreis:

unver­pack­te Frisch­wa­re kaufen

Mehr­weg­fla­schen/-kaf­fee­be­cher wählen

Ein­kaufs­korb, Beu­tel oder Netz selbst mitbringen

Frisch­hal­te­box oder Glas für den Ein­kauf an der Fri­sche­the­ke o.ä. mitnehmen

über­flüs­si­ge Ver­packun­gen und Pla­stik­tü­ten zurückweisen

Pro­duk­te, die nur in klei­nen Men­gen gebraucht wer­den, lose und nach Bedarf kaufen

Ein­zel­ver­packun­gen ver­mei­den (z.B. bei Süßig­kei­ten, Kaffeesahne)

Jedes über­flüs­si­ge Pro­dukt bewirkt Umwelt­be­la­stun­gen: zunächst bei der Her­stel­lung und am Ende der Ket­te als Abfall. Die Verbraucher/​innen kön­nen durch bewuss­tes Ein­kau­fen die Abfall­men­ge beein­flus­sen, denn was nicht gekauft wird, wird auf Dau­er auch nicht her­ge­stellt, und was ver­mie­den wird, braucht nicht besei­tigt zu werden.

Mehr­weg­pro­duk­te kön­nen zum Bei­spiel fol­gen­de Ein­weg­pro­duk­te ersetzen: