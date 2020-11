Was tun in einer Zeit, in der man am besten zu Hau­se bleibt? Da kann ein reg­ne­ri­sches Wochen­en­de schon mal lan­ge wer­den. Nicht jedoch mit einem Kicker der Barm­her­zi­gen Brü­der Grems­dorf. Für die hoch­wer­tig gefer­tig­ten Spiel­ti­sche ist die Bene­dikt-Men­ni-Werk­statt der Ein­rich­tung weit­hin bekannt.

Frank Voit­lein und sei­ne Kol­le­gen aus der Schrei­ne­rei sind über­zeugt, dass der gute alte Kicker gera­de in der kom­men­den Win­ter­zeit eine her­vor­ra­gen­de Frei­zeit­be­schäf­ti­gung bie­tet. „Vie­le Ver­an­stal­tun­gen fal­len aus, man bleibt zu Hau­se, Geburts­ta­ge und Akti­vi­tä­ten fin­den im klein­sten Kreis inner­halb der Fami­lie statt. Hier­für sind unse­re Kicker die idea­len Beglei­ter“, so Voit­lein. Dabei ist die Aus­wahl der Pro­duk­te bei­na­he gren­zen­los. Ob zum Aus­lei­hen oder Kau­fen, für Kin­der oder Erwach­se­ne – in ver­schie­den­sten Designs kom­men die auf­wen­dig her­ge­stell­ten Ein­zel­stücke daher.

Und ange­sichts der Pan­de­mie stel­len die Mit­ar­bei­ten­den und Beschäf­tig­ten wie­der ein­mal ihren Ideen­reich­tum unter Beweis. Mat­thi­as Sten­gel aus dem Bereich Arbeits­vor­be­rei­tung ent­wickel­te nun einen spe­zi­el­len Auf­bau, mit dem die selbst her­ge­stell­ten Kicker­ti­sche coro­na­kon­form nach­ge­rü­stet wer­den kön­nen. Die neu­ar­ti­ge Kon­struk­ti­on aus Ple­xi­glas­schei­ben kann mit­tels eines Spann­gurts im Hand­um­dre­hen mon­tiert wer­den. „Und dabei wird der hoch­wer­ti­ge Kicker in kein­ster Wei­se beschä­digt – im Gegen­teil“, erklärt Frank Voit­lein. Somit kön­ne der „Coro­na-Kicker“ bei­spiels­wei­se auch an Arbeits­plät­zen genutzt wer­den, um sich in der Pau­se die Lan­ge­wei­le zu vertreiben.

„Denn von Coro­na las­sen wir uns die Freu­de an der Arbeit und am Kickern bestimmt nicht neh­men“, ergänzt Voit­lein lachend.

Text & Fotos: Anna Krug