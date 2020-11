Der Markt Hirschaid erhält für den Aus­bau der Kin­der­ta­ges­stät­te Mika­do 107.000 Euro. Das teilt der Land­tags­ab­ge­ord­ne­te Hol­ger Dre­mel mit. Die Baye­ri­sche Staats­re­gie­rung unter­stützt mit ihrer För­de­rung Kom­mu­nen beim Aus­bau von Betreu­ungs­plät­zen für Kin­der bis zur Ein­schu­lung. Die Gemein­den, die im Rah­men des Son­der­in­ve­sti­ti­ons­pro­gramms geför­dert wer­den, erhal­ten einen Auf­schlag von bis zu 35 Pro­zent­punk­ten auf die regu­lä­re Förderung.

„Unser Ziel ist es, dass Fami­li­en den Betreu­ungs­platz bekom­men, den sie sich wün­schen“. Ich freue mich sehr, dass in der Kin­der­ta­ges­stät­te Mika­do in Hirschaid 12 neue Betreu­ungs­plät­ze ent­ste­hen“, so Dremel.