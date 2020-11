Bereits zu Beginn der Pla­nun­gen war das Pro­jekt Nah­erho­lungs- und Tou­ris­mus­ge­biet Gro­ßer Korn­berg im Baye­ri­schen Staats­mi­ni­ste­ri­um für Wirt­schaft, Lan­des­ent­wick­lung und Ener­gie auf posi­ti­ve Reso­nanz gesto­ßen. Schnell hat­te man dort Unter­stüt­zung für die Umset­zung zuge­sagt und eine ent­spre­chend hohe finan­zi­el­le För­de­rung in Aus­sicht gestellt.

Nun ist der Zuwen­dungs­be­scheid beim Zweck­ver­band ein­ge­gan­gen. Die För­der­hö­he beläuft sich auf knapp 1,6 Mil­lio­nen Euro; das sind 80 Pro­zent der för­der­fä­hi­gen Kosten für die Errich­tung des Moun­tain­bike-Parks. Die Gesamt­ko­sten für den Bau von Strecken und Anla­gen sowie deren inter­ak­ti­ve Aus­stat­tung, die Umrü­stung des Lifts und den Bau des soge­nann­ten Zau­ber­tep­pichs lie­gen bei knapp zwei Mil­lio­nen Euro.

Zweck­ver­bands­vor­sit­zen­der und Land­rat Peter Berek: „Mit dem Korn­berg-Pro­jekt gelingt uns vie­les. Wir ver­bin­den Natur mit Sport, Erho­lung, Bil­dung und Tou­ris­mus, wir ver­bin­den zwei Land­krei­se im Fich­tel­ge­bir­ge, wir schaf­fen einen wei­te­ren Fich­tel­ge­birgs-Leucht­turm und wir zei­gen ein­mal mehr, dass unser Fich­tel­ge­bir­ge Frei­raum für Macher bie­tet.“ „Die­ser För­der­be­scheid ist ein wei­te­rer Mei­len­stein für den Zweck­ver­band. Mit der finan­zi­el­len Unter­stüt­zung des Frei­staats kön­nen wir unser Ziel umset­zen, den Gro­ßen Korn­berg als Nah­erho­lungs­ge­biet wei­ter auf­zu­wer­ten sowie ganz­jäh­rig Besu­cher aus Nah und Fern anzu­zie­hen“, sagt auch der Hofer Land­rat Dr. Oli­ver Bär.

Ver­gan­ge­ne Woche wur­de das alte Pisten­rau­pen­ge­bäu­de zurück­ge­baut, das neue Gebäu­de für das Loi­pen­spur­ge­rät wird in den näch­sten Tagen fer­tig­ge­stellt. Der­zeit lau­fen die Arbei­ten an den Außen­an­la­gen sowie am Frei­ge­län­de; das Korn­berg­haus selbst wird Anfang des neu­en Jah­res fer­tig­ge­stellt. Nun wer­den die Lei­stun­gen für das neu zu errich­ten­de Pump­werk und für die wei­te­ren Ver­sor­gungs­lei­tun­gen aus­ge­schrie­ben. Wie berich­tet, liegt für den Moun­tain­bike-Park und den päd­ago­gi­schen Bewe­gungs­park die Umwelt­ver­träg­lich­keits­prü­fung vor. Die­se wird im Rah­men des Bau­ge­neh­mi­gungs­ver­fah­ren zeit­nah öffent­lich aus­ge­legt, so dass nach dem Vor­lie­gen der Bau­ge­neh­mi­gung im Früh­jahr zügig mit dem Bau begon­nen wer­den kann. Eine Fer­tig­stel­lung der gesam­ten Anla­ge ist für den näch­sten Som­mer geplant.

Hin­ter­grund­in­fos zum Projekt

Die Land­krei­se Hof und Wun­sie­del i. Fich­tel­ge­bir­ge, ver­tre­ten durch den Zweck­ver­band, pla­nen im Bereich des 827 m hohen Gro­ßen Korn­ber­ges den Aus­bau der dor­ti­gen tou­ri­sti­schen Infra­struk­tur. Wesent­li­che Bestand­tei­le der Pla­nun­gen sind der Bau eines neu­en Korn­berg­hau­ses mit päd­ago­gi­schem Bewe­gungs­park als Aben­teu­er­spiel­platz, die Errich­tung des Moun­tain­bike-Parks mit Lern­par­cours, den Bau eines Zau­ber­tep­pichs als Ersatz für den bestehen­den Kin­der­lift, den Neu­bau eines Unter­stell­ge­bäu­des für eine Pisten­rau­pe sowie die Erneue­rung der ört­li­chen Wasserversorgung.