Bio­lo­ge und Dekan – statt Taxi­fah­rer: Prof. Dr. Ste­phan Cle­mens spricht mit den Wirt­schafts­ju­nio­ren im Rah­men der Ver­an­stal­tungs­rei­he „Auf ein Bier mit…“ über sei­ne Lei­den­schaft für die Wis­sen­schaft und den Cam­pus Kulmbach

Sein Beruf sei sei­ne Beru­fung, sagt Prof. Cle­mens heu­te, dabei war sein Weg in die Wis­sen­schaft kei­nes­wegs vor­ge­zeich­net. Zunächst stu­dier­te er näm­lich Geschich­te, Ger­ma­ni­stik und Poli­tik­wis­sen­schaf­ten mit dem Ziel Jour­na­list zu wer­den. Dann wech­sel­te er doch in einen „hand­fe­ste­ren“ Stu­di­en­gang und kam so zur Bio­lo­gie. Auf­grund sei­ner zuneh­men­den Begei­ste­rung für das wis­sen­schaft­li­che Arbei­ten ent­schied er sich für eine Pro­mo­ti­on am Insti­tut für Bio­che­mie und Bio­tech­no­lo­gie der Pflan­zen an der Uni­ver­si­tät Mün­ster. „Aller­dings hat­te ich zu die­sem Zeit­punkt noch kei­ne Ambi­ti­on dau­er­haft wis­sen­schaft­lich zu arbei­ten. Eigent­lich habe ich – wie vie­le aus mei­ner Genera­ti­on – immer damit gerech­net, ich wür­de nach dem Stu­di­um als Taxi­fah­rer enden“, so Cle­mens. [lacht]

Den­noch, purer Zufall hat ihn nicht in sei­ne heu­ti­ge Posi­ti­on gebracht – Talent, Fleiß und vor allem die Lei­den­schaft für sein For­schungs­ge­biet waren aus­schlag­ge­bend. Von 1996 bis 1998 sam­mel­te er in einem Post­doc­to­ral Rese­arch Pro­gram an der Uni­ver­si­ty of Cali­for­nia in San Die­go wei­te­re wich­ti­ge Pra­xis­er­fah­run­gen in der Spit­zen­for­schung, bis ihn das Leib­niz-Insti­tut wie­der nach Deutsch­land hol­te, um dort die Grup­pen­lei­tung der Pflan­zen­bio­che­mie zu über­neh­men. Par­al­lel habi­li­tier­te er an der Mar­tin-Luther-Uni­ver­si­tät Hal­le-Wit­ten­berg. 2006 wur­de Cle­mens dann an den Lehr­stuhl für Pflan­zen­phy­sio­lo­gie der Uni­ver­si­tät Bay­reuth beru­fen und über­nahm spä­ter zusätz­lich die „For­schungs­stel­le für Nah­rungs­mit­tel­qua­li­tät“ am Max Rub­ner-Insti­tut. Seit 2018 ist Dr. Ste­phan Cle­mens Grün­dungs­de­kan der „Fakul­tät für Lebens­wis­sen­schaf­ten: Lebens­mit­tel, Ernäh­rung und Gesund­heit“ auf dem neu ent­ste­hen­den Cam­pus Kulm­bach – ein Pro­jekt, das unse­re Stadt in den letz­ten bei­den Jah­ren auf Trapp gehal­ten hat.

For­schung ist und bleibt Leidenschaft

Nebst sei­nen viel­sei­ti­gen Ver­pflich­tun­gen als Dekan brennt Prof. Cle­mens v.a. für die For­schung und ist gefrag­ter Exper­te zum The­ma gen­tech­nisch ver­än­der­te Pflan­zen – so auch für den Bun­des­tag. Er beschäf­tigt sich unter ande­rem mit den Mecha­nis­men zur Auf­nah­me und Spei­che­rung von Nähr­stof­fen in Pflan­zen. „Lei­der hat die Öffent­lich­keit vor allem durch eine fal­sche und ein­sei­ti­ge Infor­ma­ti­on der Medi­en star­ke Vor­ur­tei­le, was das The­ma angeht. Dabei leben wir seit Jahr­tau­sen­den von der gene­ti­schen Ver­än­de­rung. Auf­grund die­ses Image­pro­blems wird viel Inno­va­ti­ons­po­ten­zi­al unge­nutzt gelas­sen“, bedau­ert Clemens.

Der Fall „Cam­pus Kulmbach“

Seit 2018 hält Dr. Ste­phan Cle­mens als Grün­dungs­de­kan mit dem Pro­jekt „Cam­pus Kulm­bach“ die Stadt in Atem. Zum aktu­el­len Stand zeich­net er ein posi­ti­ves, aber durch­aus auch kri­ti­sches Bild.

Er sei von Anfang an über­zeugt von der Grund­idee gewe­sen, die sehr viel Gestal­tungs­spiel­raum und Poten­zi­al für alle Betei­lig­ten bie­te. Erste Erfol­ge kön­nen gefei­ert wer­den: 18 Stu­den­ten aus 12 Län­dern sind bereits imma­tri­ku­liert, ein­zel­ne Pro­fes­su­ren konn­ten an renom­mier­te Wis­sen­schaft­ler ver­ge­ben wer­den. Deren For­schungs­pro­jek­te könn­ten wert­vol­le Dritt­mit­tel gewin­nen und so zusätz­li­che Arbeits­plät­ze schaf­fen sowie mit ihrer Strahl­kraft für die Attrak­ti­vi­tät der Stadt Kulm­bach und die Regi­on von Bedeu­tung sein. Und auch die Poli­tik, sowohl auf loka­ler als auch auf Lan­des­ebe­ne, unter­stüt­ze das Vor­ha­ben tat­kräf­tig. Die Bereit­schaft und das Inter­es­se, das Pro­jekt „Cam­pus Kulm­bach“ lang­fri­stig erfolg­reich zu machen, sein an vie­len Stel­len vorhanden.

Ande­rer­seits gäbe es auch eini­ge Her­aus­for­de­run­gen. So feh­le es an Infra­struk­tur: Der Cam­pus hat zwar Räum­lich­kei­ten in der ehe­ma­li­gen Ver­wal­tungs­vil­la der Spin­ne­rei Kulm­bach zur Ver­fü­gung und für die Über­gangs­zeit wer­den auch Tei­le des Fritz genutzt, doch es fehlt wei­ter­hin an For­schungs­la­bo­ren und Vor­le­sungs­sä­len. Denn die fina­le Ent­schei­dung bezüg­lich eines Grund­stückes für den Cam­pus­bau konn­te bis heu­te auf­grund der hohen büro­kra­ti­schen Hür­den und dif­fu­sen Zustän­dig­kei­ten nicht getrof­fen wer­den. Eine neue Bau­richt­li­nie for­dert jetzt zudem eine auf den Euro genaue, fina­le Kosten­auf­stel­lung – dies sei laut Cle­mens jedoch kaum möglich.

Dane­ben soll­te der Cam­pus aber auch ein Anstoß für die Wei­ter­ent­wick­lung Kulm­bachs selbst sein. Damit das Pro­jekt gelin­gen kann, gilt es u.a. städ­ti­sche Infra­struk­tu­ren zu opti­mie­ren sowie die Prä­sen­ta­ti­ons­platt­for­men und Ange­bo­te der Stadt zu inter­na­tio­na­li­sie­ren. Und dabei wünscht er sich, dass nicht der Cam­pus selbst „Antrei­ber“ ist. Wäh­rend das Team um Dr. Cle­mens wei­te­re Ideen für die Inte­gra­ti­on der Neu­an­kömm­lin­ge erar­bei­tet, bei­spiels­wei­se ein Paten-Kon­zept, wür­de er sich unter­stüt­zend auch Initia­ti­ven aus der Kulm­ba­cher Bevöl­ke­rung und Unter­neh­mer­schaft wün­schen. So könn­te sich ein loka­ler Uni­ver­si­täts­ver­ein um Koope­ra­tio­nen, Sti­pen­di­en oder die kon­ti­nu­ier­li­che Kom­mu­ni­ka­ti­on küm­mern. „Hier kann jeder ein­zel­ne unter­stüt­zen“, sagt Cle­mens. „Schließ­lich geht es dar­um, JEDEM – unab­hän­gig vom Cam­pus – die Ent­schei­dung FÜR Kulm­bach und das Ankom­men zu erleichtern.“

„Auf ein Bier mit…“ den Wirt­schafts­ju­nio­ren Kulmbach

Der Grund­ge­dan­ke, der hin­ter dem Pro­jekt „Auf ein Bier mit …“ steckt, ist es, (Unternehmer-)Persönlichkeiten aus der Regi­on in ent­spann­ter Atmo­sphä­re zu interviewen.

Ziel ist es zum einen, Ein­blicke in den viel­schich­ti­gen All­tag und in die Histo­rie der Per­son sowie den (beruf­li­chen) Wer­de­gang zu erhal­ten. Dabei freu­en wir uns auch über per­sön­li­che Ein­blicke, die einem in einem Inter­view in klas­si­scher Stu­dio­at­mo­sphä­re sel­ten gewährt werden.

Bei dem Pro­jekt geht es aber auch um den offe­nen Aus­tausch. Das heißt, dass die jun­gen Unter­neh­me­rin­nen und Unter­neh­mer, die die­sen Ter­mi­nen bei­woh­nen, durch­aus dazu ange­hal­ten sind, offe­ne und ehr­li­che Fra­gen zu stel­len. Und wie das eben oft im wah­ren Leben ist, ler­nen wir von den „alten Hasen“ des Geschäfts immer noch das mei­ste und eben auch das, was nicht in den Lehr­bü­chern die­ser Welt steht.

Die Wirt­schafts­ju­nio­ren (WJ) Kulm­bach sind eine Ver­ei­ni­gung von jun­gen Unter­neh­mern und Füh­rungs­kräf­ten aus allen Berei­chen der Wirt­schaft. Die WJ Kulm­bach gehö­ren den Wirt­schafts­ju­nio­ren Deutsch­land (WJD) an, die mit mehr als 10.000 akti­ven Mit­glie­dern den größ­ten Ver­band von Unter­neh­mern und Füh­rungs­kräf­ten unter 40 Jah­ren bil­den. Die Mit­glie­der enga­gie­ren sich ehren­amt­lich in diver­sen Pro­jek­ten in den Berei­chen Wirt­schaft, Poli­tik sowie Bil­dung und Soziales.

