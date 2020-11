An der Grund­schu­le Krö­ten­bruck ist ein wei­te­rer Coro­na-Fall bekannt gewor­den. Ein Leh­rer wur­de posi­tiv auf das Virus gete­stet. Zu den engen Kon­takt­per­so­nen zäh­len 55 Kin­der der Klas­sen 1–4 sowie vier Lehrer.

Auch an der Grund­schu­le in Fei­litzsch ist ein Coro­na-Fall bekannt gewor­den. Ein Kind einer 4. Klas­se wur­de posi­tiv auf das Virus gete­stet. Zu den engen Kon­takt­per­so­nen zäh­len 19 Kin­der und ein Mitarbeiter.

An der Sophi­en­schu­le in Hof wur­de ein Leh­rer posi­tiv auf das Virus gete­stet. Zu sei­nen engen Kon­takt­per­so­nen zäh­len 33 Kin­der und zwei Mitarbeiter.

Erneut ist auch am Schil­ler Gym­na­si­um in Hof ein Coro­na-Fall bekannt gewor­den. Ein Schü­ler der 9. Klas­se wur­de posi­tiv auf das Virus gete­stet. Zu den engen Kon­takt­per­so­nen zäh­len 27 Schüler.

Ein wei­te­rer Coro­na-Fall ist an der FOS/BOS in Hof auf­ge­tre­ten. Ein Schü­ler der 12. Klas­se wur­de posi­tiv auf das Virus gete­stet. Zu den engen Kon­takt­per­so­nen zäh­len 31 Schüler.

In der Kita Emi­lio in Helm­brechts sind zwei Coro­na-Fäl­le auf­ge­taucht. Nach­dem ver­gan­ge­ne Woche bereits ein Fall in einer Grup­pe bekannt gewor­den war, wur­den im Rah­men der Rei­hen­testung der Grup­pe zwei wei­te­re Kin­der posi­tiv auf das Virus gete­stet. Die betrof­fe­ne Grup­pe befin­det sich seit Bekannt­wer­den des ersten Falls bereits in Quarantäne.

Auch im Kin­der­gar­ten St. Anto­ni­us in Ober­kotzau ist erneut ein Coro­na-Fall bekannt gewor­den. Hier war am Wochen­en­de ein Coro­na-Fall auf­ge­taucht. Im Rah­men der Testun­gen wur­de nun ein Erzie­her posi­tiv auf das Virus gete­stet. Zu den engen Kon­takt­per­so­nen zäh­len 28 Kinder.

In einer Kita-Grup­pe des TPZ in Hof ist eben­falls ein Mit­ar­bei­ter posi­tiv gete­stet wor­den. 16 Kin­der der Grup­pe sowie fünf Mit­ar­bei­ter gel­ten als enge Kontaktpersonen.

Alle Kon­takt­per­so­nen der genann­ten Ein­rich­tun­gen müs­sen sich einer zwei­wö­chi­gen Qua­ran­tä­ne unter­zie­hen und wer­den getestet.