Im Zuge der geplan­ten Erwei­te­rung der Kli­nik in Münch­berg lau­fen seit die­ser Woche erste vor­be­rei­ten­de Maß­nah­men an der Park­schu­le. Die­se soll noch in die­sem Jahr abge­bro­chen wer­den. Als Andenken an das histo­ri­sche Gebäu­de wird aktu­ell das Por­tal der Schu­le aus­ge­baut. Es soll spä­ter im Umfeld der Kli­nik und des Stadt­parks wie­der­ver­wen­det werde.

Wer die Arbei­ten vor Ort mit­ver­fol­gen möch­te, kann dies ab sofort via Live-Kam im Inter­net tun: https://​por​tal1588​.web​cam​-pro​fi​.de/