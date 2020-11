Gesamt­zahl der akti­ven Fäl­le steigt nicht mehr so stark an, ver­harrt bis­her jedoch auf hohem Niveau

Eine lei­stungs­fä­hi­ge Infra­struk­tur, die es ermög­licht, auf Wunsch mehr als 200.000 Men­schen zu imp­fen, stand im Mit­tel­punkt der Sit­zung der Koor­di­nie­rungs­grup­pe Coro­na unter der Lei­tung von Land­rat Johann Kalb und Ober­bür­ger­mei­ster Andre­as Star­ke an die­sem Mittwoch.

Noch in die­ser Woche soll in einem ersten Schritt die Ent­schei­dung fal­len, wel­che Immobilie(n) hier­für in Stadt und Land­kreis Bam­berg genutzt wer­den. In einem zwei­ten Schritt muss ein Betrei­ber gefun­den wer­den. Aus­gangs­punkt die­ser Über­le­gun­gen ist der Auf­trag des Gesund­heits­mi­ni­ste­ri­ums an die Kreis­ver­wal­tun­gen, bis Mit­te Dezem­ber Impf­zen­tren ein­zu­rich­ten. Land­rat und Ober­bür­ger­mei­ster rech­nen damit, dass das bezie­hungs­wei­se die Impf­zen­tren min­de­stens ein Jahr betrie­ben werden.

Das Infek­ti­ons­ge­sche­hen ist wei­ter sehr dif­fus. Schu­len, Pfle­ge­ein­rich­tun­gen und Gemein­schafts­un­ter­künf­te sind betrof­fen. Aller­dings flacht die Stei­ge­rung der Neu­in­fek­tio­nen ab, so die Lei­te­rin des Fach­be­rei­ches Gesund­heits­we­sen beim Land­rats­amt Bam­berg, Dr. Susan­ne Paul­mann. Die Gesamt­zahl der akti­ven Fäl­le stieg zuletzt nur noch gering­fü­gig bezie­hungs­wei­se stagnierte.

Pro­fes­sor Dr. Micha­el Sack­mann, ärzt­li­cher Lei­ter der Koor­di­nie­rungs­grup­pe, rech­ne­te damit, dass sich die­ses hohe Niveau der Infek­ti­ons­zah­len mit zwei bis drei Wochen Ver­zug in den Erkran­kun­gen spie­geln wer­de. Stand 17. Novem­ber waren in den drei Kli­ni­ken in Stadt und Land­kreis Bam­berg acht Covid-Pati­en­ten in inten­siv­me­di­zi­ni­scher Behand­lung. Wei­te­re 36 infi­zier­te Per­so­nen wer­den sta­tio­när behan­delt. Rund 60 Bet­ten sind nach wie vor frei. Auf­grund einer Aus­nah­me­si­tua­ti­on in einem ande­ren Regie­rungs­be­zirk wur­de ein Inten­siv­pa­ti­ent auch in Bam­berg aufgenommen.

Die neu­en Fall­zah­len wei­sen erneut einen Todes­fall im Zusam­men­hang mit Coro­na aus. Ein 70-jäh­ri­ger Mann starb im Kli­ni­kum Bam­berg. Da die Zahl der aktu­el­len Neu­in­fek­tio­nen sich in etwa auf dem Niveau der Zah­len der ver­gan­ge­nen Woche bewe­gen, steigt die Gesamt­zahl der akti­ven Fäl­le und die Sie­ben-Tages-Inzi­denz­wer­te kaum mehr bezie­hungs­wei­se fal­len teil­wei­se an man­chen Tagen.