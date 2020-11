Sam­mel­zeit­raum vom 21. Novem­ber bis 14. Dezem­ber – Sam­mel­stel­len in Bam­berg, Recken­dorf, Schlüs­sel­feld, Coburg und Bayreuth

Am 21. Novem­ber fällt der Start­schuss für die Johan­ni­ter-Weih­nacht­strucker-Akti­on 2020. Die Hilfs­or­ga­ni­sa­ti­on bit­tet auch in die­sem Jahr wie­der Pri­vat­per­so­nen, Fir­men, Schu­len, Kin­der­gär­ten und Ver­ei­ne, Hilfs­päck­chen mit Grund­nah­rungs­mit­teln, Hygie­ne­ar­ti­keln und einem klei­nen Kin­der­spiel­zeug zu spen­den. Die Päck­chen sind für not­lei­den­de Kin­der, Fami­li­en, alte Men­schen und Men­schen mit Behin­de­rung, deren Lebens­si­tua­ti­on durch die Coro­na­vi­rus-Pan­de­mie oft noch schwie­ri­ger gewor­den ist.

Fast alle Johan­ni­ter-Lan­des­ver­bän­de unter­stüt­zen die Orga­ni­sa­ti­on der Weih­nacht­strucker-Akti­on auch die­ses Jahr wie­der. Von Nor­den bis Süden sam­meln ins­be­son­de­re Kin­der aus Kin­der­ein­rich­tun­gen und Schu­len Pake­te, um hilfs­be­dürf­ti­ge Men­schen zu unter­stüt­zen. Auch zahl­rei­che Unter­neh­men und Orga­ni­sa­tio­nen betei­li­gen sich an der Akti­on. „Es ist ein­fach groß­ar­tig, wie­viel Unter­stüt­zung wir von den Men­schen bekom­men! Vie­le spen­den seit meh­re­ren Jah­ren Pake­te für den Johan­ni­ter-Weih­nacht­strucker. Das gehört bei ihnen ein­fach zur Vor­weih­nachts­zeit wie das Plätz­chen­backen“, so Jür­gen Kel­ler, Dienst­stel­len­lei­ter der Johan­ni­ter in Ober­fran­ken. Auf Grund der aktu­el­len Situa­ti­on wer­den 2020 die Pake­te nicht nur in Alba­ni­en, Bos­ni­en, Nord- und Zen­tral-Rumä­ni­en sowie in der Ukrai­ne und Bul­ga­ri­en ver­teilt. Auch vie­le Men­schen in Deutsch­land lei­den unter den wirt­schaft­li­chen Aus­wir­kun­gen der Pan­de­mie und brau­chen Unterstützung.

„Die Zahl derer steigt, die mit äußerst gerin­gen Mit­teln aus­kom­men müs­sen“, erläu­tert Kel­ler. „Daher wird der Johan­ni­ter-Weih­nacht­strucker mit Part­nern in den süd­ost­eu­ro­päi­schen Ziel­län­dern, aber auch in Deutsch­land zusam­men­ar­bei­ten.“ Zudem gibt es in die­sem Jahr zusätz­lich die Mög­lich­keit, „vir­tu­el­le Päck­chen“ zu packen: durch Geld­spen­den, die Tei­le des Inhalts oder ein kom­plet­tes Päck­chen finan­zie­ren. Die eigent­li­chen Päck­chen stel­len dann die bewähr­ten Part­ner in den Emp­fän­ger­län­dern zusam­men. Auf der Inter­net­sei­te www​.weih​nacht​strucker​-spen​den​.de kann jeder ein Päck­chen – oder auch zwei und mehr – packen. Bis zum 24. Dezem­ber besteht hier die Mög­lich­keit, den Johan­ni­ter-Weih­nacht­strucker zu unterstützen.

Bis zum 14. Dezem­ber 2020 kön­nen die Päck­chen gepackt an den Sam­mel­stel­len abge­ge­ben wer­den. In Ober­fran­ken ist dies direkt bei den Johan­ni­tern in Bam­berg (Johan­ni­ter-Geschäfts­stel­le, Guten­berg­stra­ße 2a), in Schlüs­sel­feld an der Johan­ni­ter-Ret­tungs­wa­che (Batsch­ka­stra­ße 17), in der Kin­der­in­sel Recken­dorf (Johan­ni­ter­str. 1) sowie in Bay­reuth (Betreu­tes Woh­nen, Peter-Roseg­ger-Str. 15) mög­lich. Dazu kom­men Annah­me­stel­len zum Bei­spiel in Coburg bei Thor­stens Fahr­schu­le. Dabei ist es wich­tig, sich genau an die Pack­li­ste zu hal­ten, damit kei­ne Pro­ble­me am Zoll ent­ste­hen und die Men­schen mög­lichst gleich­wer­ti­ge Päck­chen erhal­ten. Wer möch­te, kann eine Kar­te mit einem per­sön­li­chen Weih­nachts­gruß bei­le­gen. Die Arti­kel soll­ten in einen sta­bi­len Kar­ton geeig­ne­ter Grö­ße gepackt werden.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zur Akti­on sowie zu Sam­mel­stel­len und Spen­den­mög­lich­kei­ten fin­det man unter www​.johan​ni​ter​.de/​w​e​i​h​n​a​c​h​t​s​t​r​u​c​ker oder auf der Face­book-Fan­sei­te www​.face​book​.com/​J​o​h​a​n​n​i​t​e​r​W​e​i​h​n​a​c​h​t​s​t​r​u​c​ker.

Pack­li­ste für die Weihnachtstrucker-Päckchen:

1 Geschenk für Kin­der (Mal­buch oder ‑block, Mal­stif­te), 2 kg Zucker, 3 kg Mehl, 1 kg Reis, 1 kg Nudeln, 2 Liter Spei­se­öl in Pla­stik­fla­schen, 3 Packun­gen Mul­ti­vit­amin-Brau­se­ta­blet­ten, 3 Packun­gen Kek­se, 5 Tafeln Scho­ko­la­de, 500 g Kakao­ge­trän­ke­pul­ver, 2 Dusch­gel, 1 Hand­creme, 2 Zahn­bür­sten und 2 Tuben Zahnpasta.

Nicht nur mit Päck­chen auch mit Spen­den kön­nen Hilfs­wil­li­ge den Weih­nacht­struckern unter die Arme grei­fen und den Trans­port der Pake­te oder die Koor­di­na­ti­on des Pro­jek­tes unter­stüt­zen. Spen­den sind mög­lich unter www​.johan​ni​ter​.de/​w​e​i​h​n​a​c​h​t​s​t​r​u​c​ker, an den jewei­li­gen Abga­be­stel­len oder direkt über fol­gen­des Kon­to: Johan­ni­ter-Unfall-Hil­fe e.V.; IBAN: DE89 3702 0500 0004 3030 02; BIC: BFSWDE33XXX; Stich­wort: Weih­nacht­strucker. Oder vir­tu­el­le Päck­chen packen direkt über die Spendenseite.