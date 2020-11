Als drit­te Kom­mu­ne im Land­kreis Forch­heim hat der Markt Neun­kir­chen am Brand am Pro­jekt „Bil­dungs­mo­ni­to­ring und Bil­dungs­ma­nage­ment auf Gemein­de­ebe­ne“ des Bil­dungs­bü­ros im Land­rats­amt teilgenommen.

Als sicht­ba­res Ergeb­nis des Pro­zes­ses und als Arbeits­grund­la­ge für die wei­te­re Gestal­tung der loka­len Bil­dungs­po­li­tik wur­de nun die Bro­schü­re „Leben und Ler­nen in Neun­kir­chen a. Br.“ ver­öf­fent­licht. Sie ent­hält einer­seits eine Über­sicht über die Bestand­tei­le und Trends der loka­len Bil­dungs­land­schaft (z.B. Kin­der­gär­ten, Schu­len, außer­schu­li­sche Ange­bo­te für alle Alters­grup­pen) – qua­si einen eige­nen Bil­dungs­be­richt für die Marktgemeinde.

Ande­rer­seits wer­den die Ergeb­nis­se aus der 1. Bil­dungs­kon­fe­renz am 22. Okto­ber 2019 zusam­men­ge­fasst und dar­aus abge­lei­tet wei­te­re Schrit­te bei der gemein­sa­men Gestal­tung der loka­len Bil­dungs­an­ge­bo­te skiz­ziert. Die Kon­fe­renz­teil­neh­mer hat­ten viel­fäl­ti­ge Anre­gun­gen zur Wei­ter­ent­wick­lung und Ergän­zung der bestehen­den Struk­tu­ren geäu­ßert, die das Bil­dungs­bü­ro des Land­krei­ses anschlie­ßend gemein­sam mit der Markt­ver­wal­tung aus­ge­wer­tet und zu kon­kre­ten Ziel­vor­ga­ben for­mu­liert hat. Bei­spiels­wei­se hat der Markt­ge­mein­de­rat bereits die Ein­rich­tung eines kom­mu­na­len Bil­dungs­fonds zur Finan­zie­rung klei­ne­rer Pro­jek­te beschlos­sen sowie die Wie­der­auf­nah­me der bereits vor vie­len Jah­ren ent­stan­de­nen Idee einer Ehren­amts­agen­tur. Letz­te­re soll pro­jekt­be­zo­gen Hel­fe­rIn­nen bera­ten und ver­mit­teln und damit den sozia­len Zusam­men­halt fördern.

Unter ande­rem auf­grund der Coro­na-Pan­de­mie hat sich die Fer­tig­stel­lung der Bro­schü­re meh­re­re Mona­te ver­zö­gert. Anfang Novem­ber wur­de sie jedoch an alle Haus­hal­te in Neun­kir­chen am Brand ver­teilt (vgl. Titel­bild der Bro­schü­re). So kann sich jede Bür­ge­rin und jeder Bür­ger ein eige­nes Bild von den Bil­dungs­mög­lich­kei­ten vor Ort machen.

Eigent­lich soll­ten die Bro­schü­re und die zukünf­ti­gen Pla­nun­gen zur stra­te­gi­schen Steue­rung im Bil­dungs­be­reich bei der 2. Bil­dungs­kon­fe­renz in Neun­kir­chen am Brand – geplant für den 17. Novem­ber 2020 – vor­ge­stellt und gemein­sam mit den Akteu­ren vor Ort inhalt­lich wei­ter­ent­wickelt wer­den. Der Ter­min muss­te auf­grund der aktu­el­len Beschrän­kun­gen bezüg­lich Ver­samm­lun­gen jedoch ver­scho­ben wer­den und wird bald­mög­lichst nachgeholt.

Die Bro­schü­re kann unter von der Home­page der Bil­dungs­re­gi­on Forch­heim www​.bil​dungs​re​gi​on​-forch​heim​.de als PDF her­un­ter­ge­la­den und per E‑Mail an julia.​schilling@​lra-​fo.​de als Druck­ex­em­plar ange­for­dert werden.