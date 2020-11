Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Fahr­rad­dieb­stahl

BAM­BERG. Am Mon­tag­vor­mit­tag zwi­schen 10.00 Uhr und 11.30 Uhr wur­de in der Pödel­dor­fer Stra­ße ein ver­sperrt abge­stell­tes Her­ren­fahr­rad der Mar­ke Bombtrack, crème/​beige, mit schwar­zen Rei­fen im Zeit­wert von 1400 Euro gestohlen.

Laden­dieb­stahl

BAM­BERG. Auf Kos­me­tik und eine Fla­sche Wod­ka im Gesamt­wert von knapp 27 Euro hat­te es am Mon­tag­nach­mit­tag ein 34-jäh­ri­ger Mann in einem Geschäft im Bam­ber­ger Osten abge­se­hen. Der Lang­fin­ger woll­te die Waren ver­steckt im Ruck­sack ohne Bezah­lung aus dem Laden schmug­geln, wur­de aber vom auf­merk­sa­men Detek­tiv beob­ach­tet und anschlie­ßend der Poli­zei übergeben.

Haus­wand mit Graf­fi­ti beschmiert

BAM­BERG. Sach­scha­den von etwa 500 Euro rich­te­te ein Unbe­kann­ter an einer Haus­wand in der Hei­lig­grab­stra­ße an. Hier wur­den zwi­schen Sonn­tag­nach­mit­tag, 16.00 Uhr, und Mon­tag­früh, 10.00 Uhr, Graf­fi­ti mit einer rosa Far­be gesprüht.

Täter­hin­wei­se nimmt die Poli­zei unter Tel.: 0951/9129–210 entgegen.

Glas­schei­be einer Umklei­de eingeschlagen

BAM­BERG. Zwi­schen Sams­tag­nach­mit­tag, 15.00 Uhr, und Sonn­tag­früh, 10.00 Uhr, wur­de im Stadt­teil Bug die Glas­schei­be einer Trai­ner­um­klei­de auf einem Sport­platz ein­ge­schla­gen. Wei­ter­hin wur­de ver­sucht, die Türe auf­zu­drücken bzw. auf­zu­tre­ten, was aber offen­sicht­lich miss­lang. Der ange­rich­te­te Sach­scha­den wird von der Poli­zei auf etwa 100 Euro beziffert.

Ver­kehrs­un­fäl­le

BAM­BERG. Sach­scha­den von etwa 3000 Euro ist die Bilanz eines Ver­kehrs­un­fal­les, der sich am Mon­tag­abend kurz vor 17.30 Uhr auf dem Ber­li­ner Ring ereig­net hat­te. Hier miss­ach­te­te ein BMW-Fah­rer die Vor­fahrt einer Vol­vo-Fah­re­rin, wes­halb bei­de Fahr­zeu­ge inein­an­der krach­ten. Ver­letzt wur­de glück­li­cher­wei­se niemand.

Unfall­fluch­ten

BAM­BERG. Zwi­schen ver­gan­ge­nem Don­ners­tag, 12.00 Uhr, und Sonn­tag, 14.00 Uhr, wur­de ent­we­der in der Würz­bur­ger Stra­ße auf einem Super­markt-Park­platz oder in der Bug­er Stra­ße, gegen­über vom Kli­ni­kum Bam­berg, ein grau­er Mer­ce­des am Fahr­zeug­heck ange­fah­ren. Ver­mut­lich han­delt es sich bei dem Unfall­ver­ur­sa­cher um ein blau­es Fahr­zeug, wel­ches an dem Mer­ce­des Sach­scha­den von etwa 500 Euro ange­rich­tet hatte.

BAM­BERG. Am ver­gan­ge­nen Frei­tag zwi­schen 06.45 Uhr und 15.00 Uhr wur­de auf einem Park­platz am Obe­ren Ste­phans­berg der hin­te­re lin­ke Kot­flü­gel eines dort gepark­ten wei­ßen Renault Twin­go ange­fah­ren. Der unbe­kann­te Unfall­ver­ur­sa­cher rich­te­te Sach­scha­den von etwa 1000 Euro an.

BAM­BERG. Am Mon­tag­abend kurz nach 18.00 Uhr wur­de der Fah­rer eines Trans­por­ters in der Inne­ren Löwen­stra­ße dabei beob­ach­tet, wie er mit sei­nem Fahr­zeug ent­ge­gen der vor­ge­schrie­be­nen Fahrt­rich­tung ein­fah­ren woll­te. Hier­bei blieb er an einem Ver­kehrs­schild hän­gen, ran­gier­te sein Fahr­zeug und fuhr erneut gegen das Schild. Der Fah­rer stieg anschlie­ßend von sei­nem Fahr­zeug aus, betrach­te­te sich den Sach­scha­den, bevor er sich dann aus dem Staub mach­te, obwohl Sach­scha­den von etwa 300 Euro ent­stan­den war.

Wohn­sitz­lo­se checkt unter fal­schen Vor­wand in Hotel ein

BAM­BERG. Am Mon­tag­mit­tag wur­de die Poli­zei in ein Hotel in die Bam­ber­ger Innen­stadt geru­fen, weil sich dort eine 55-jäh­ri­ge wohn­sitz­lo­se Frau unter dem Vor­wand, eine Fir­men­an­ge­hö­ri­ge zu sein, ein­ge­checkt hat. Sie konn­te die Miet­schul­den in Höhe von 170 Euro nicht bezah­len, wes­halb sie sich jetzt straf­recht­lich dafür ver­ant­wor­ten muss.

25-Jäh­ri­ge bezahlt Hotel­rech­nung nicht

BAM­BERG. In der Nacht von Frei­tag auf Sams­tag mie­te­te sich eine 25-jäh­ri­ge Frau in einem Hotel in der Bam­ber­ger Innen­stadt ein und rei­ste am Sams­tag­früh ab, ohne die Hotel­rech­nung in Höhe von 95 Euro zu bezah­len. Die Frau muss sich wegen Ein­miet­be­tru­ges verantworten.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Kom­plet­te Fahr­zeug­sei­te verkratzt

BISCH­BERG. Die kom­plet­te Fah­rer­sei­te eines in der Reg­nitz­stra­ße gepark­ten wei­ßen Pkw Mer­ce­des ver­kratz­ten unbe­kann­te Täter am Frei­tag, den 6. Novem­ber, zwi­schen 14.30 und 15.30 Uhr. Der ent­stan­de­ne Sach­scha­den beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. Wem sind zur besag­ten Zeit ver­däch­ti­ge Per­so­nen am Fahr­zeug auf­ge­fal­len und kann Hin­wei­se auf die Täter geben? Mel­dun­gen erbit­tet die Land­kreis­po­li­zei, Tel. 0951/9129–310.

Von Fahr­bahn abgekommen

KÖNIGS­FELD. Aus unbe­kann­ten Grün­den geriet Sonn­tag­mit­tag auf der Kreis­stra­ße BA 15 ein 80-Jäh­ri­ger mit sei­nem Pkw Mer­ce­des nach links von der Fahr­bahn ab und prall­te gegen einen Baum. Der Fah­rer muss­te mit schwe­ren Ver­let­zun­gen ins Kran­ken­haus ein­ge­lie­fert wer­den. Am Pkw ent­stand Total­scha­den in Höhe von etwa 10.000 Euro.

Rad­fah­re­rin leicht verletzt

MEM­MELS­DORF. Mit dem Fahr­rad über­quer­te Mon­tag­nach­mit­tag eine 83-Jäh­ri­ge die Staats­stra­ße 2190, ohne auf den Ver­kehr zu ach­ten. Ein 65-jäh­ri­ger Opel-Fah­rer konn­te zwar noch abbrem­sen, erwisch­te jedoch die Rad­fah­re­rin mit dem rech­ten Außen­spie­gel an der lin­ken Hand. Die 83-Jäh­ri­ge zog sich leich­te Ver­let­zun­gen zu. Am Fahr­rad ent­stand nur gerin­ger Sachschaden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Stark betrun­ken am Nachmittag

EBER­MANN­STADT. Da meh­re­re Per­so­nen am Mon­tag­nach­mit­tag zwei pöbeln­de Män­ner an einem Ver­brau­cher­markt in der Stra­ße „Obe­res Tor“ mit­teil­ten, muss­te eine Strei­fe der Poli­zei Eber­mann­stadt anrücken.

Gegen 15.30 Uhr rie­fen meh­re­re Bür­ger die Poli­zei, da auf dem Park­platz des Ver­brau­cher­mark­tes zwei Betrun­ke­ne Pas­san­ten anpö­bel­ten. Die Strei­fen­be­sat­zung stell­te die bei­den Män­ner zur Rede. Nach einer ein­dring­li­chen Beleh­rung erhiel­ten die Bei­den aus dem Land­kreis einen Platz­ver­weis. Da einer der Män­ner mit knapp 2,5 Pro­mil­le stark alko­ho­li­siert war und mit sei­nem Fahr­rad wei­ter­fah­ren woll­te, unter­ban­den die Beam­ten die­ses Vor­ha­ben. Bei­de Män­ner zogen hier­auf­hin zu Fuß von dannen.

Holz­bank im Wald angesägt

WIE­SENT­TAL, LKR. FORCH­HEIM. Bis­lang unbe­kann­te Täter beschä­dig­ten eine Holz­bank am Bir­ken­reu­ther Brun­nen. Die Bank dien­te den Jagd­aus­übungs­be­rech­tig­ten als Hil­fe für die Jagd. Nach ersten Ermitt­lun­gen dürf­te die Bank wohl bereits im Sep­tem­ber beschä­digt wor­den sein. Der Sach­scha­den beläuft sich auf 50 Euro.

Per­so­nen, die Hin­wei­se auf die Täter geben kön­nen, wer­den gebe­ten, sich tele­fo­nisch bei der Poli­zei in Eber­mann­stadt unter der Tel.: 09194/73880 zu melden.

Unfall­flucht mit Einkaufswagen

EBER­MANN­STADT. Wegen einer nicht ganz all­täg­li­chen Ver­kehrs­un­fall­flucht ermit­tel­ten Beam­te der Poli­zei Eber­mann­stadt am Mon­tag­mor­gen auf dem Park­platz eines Ver­brau­cher­mark­tes. Ein Ein­kaufs­wa­gen hat­te ein gepark­tes Auto beschädigt.

Gegen 8.30 Uhr park­te eine 37-Jäh­ri­ge ihren VW auf dem Park­platz des Ein­kauf­mark­tes in der Stra­ße „Obe­res Tor“. Als sie 15 Minu­ten spä­ter zu ihrem Fahr­zeug zurück­kam, muss­te sie fest­stel­len, dass sich ein Ein­kaufs­wa­gen unter dem rech­ten Außen­spie­gel ihres Fahr­zeugs ver­keilt hat­te. Hier­durch ent­stand ein Scha­den von 150 Euro. Ersten Ermitt­lun­gen nach, gehen die Poli­zi­sten davon aus, dass der Ein­kaufs­wa­gen von einer bis­lang unbe­kann­ten Per­son bei der Rück­ga­be nicht rich­tig gesi­chert wur­de und sich dar­auf­hin selbst­stän­dig gemacht hat­te. Die Poli­zei Eber­mann­stadt ermit­telt wegen des Ver­dachts einer Ver­kehrs­un­fall­flucht und sucht den Verursacher.

Per­so­nen, die das Unfall­ge­sche­hen am Mon­tag­vor­mit­tag, zwi­schen 8.30 Uhr und 8.45 Uhr, beob­ach­tet haben, wer­den gebe­ten, sich bei der Poli­zei Eber­mann­stadt unter der Tel.: 09194/73880 zu melden.

Über­schlag nach Überholmanöver

ST2186 / WIE­SENT­TAL, LKR. FORCH­HEIM. Am Diens­tag­mor­gen über­schlug sich ein 21-Jäh­ri­ger mit sei­nem Auto nach einem Über­hol­vor­gang auf der Staats­stra­ße St2186. Der jun­ge Fah­rer kam in ein Krankenhaus.

Gegen 7 Uhr befuhr der Bay­reu­ther mit sei­nem BMW die St2186 von Göß­manns­berg nach Ober­fel­len­dorf. Als der jun­ge Fah­rer einen Sprin­ter und einen Last­kraft­wa­gen über­hol­te, geriet er mit den lin­ken Rei­fen ins Ban­kett. Beim Gegen­len­ken ver­lor er die Kon­trol­le über sein Auto und schleu­der­te nach rechts von der Fahr­bahn, wo er sich mit sei­nem Auto in der angren­zen­den Wie­se über­schlug. Ret­tungs­kräf­te brach­ten den Fah­rer ver­letzt in ein Kran­ken­haus. Der total­be­schä­dig­te BMW muss­te durch ein Abschlepp­un­ter­neh­men gebor­gen wer­den. Es ent­stand ein Sach­scha­den von 15.000 Euro.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Unfall­fluch­ten

HAL­LERN­DORF. Ein bis­lang unbe­kann­ter Fahr­zeug­füh­rer fuhr am gest­ri­gen Mon­tag, im Zeit­raum von 08.30 Uhr bis 14.00 Uhr den Zaun eines Wohn­an­we­sens im Bereich Schulstraße/​Rötgärten an und ver­ur­sach­te einen Scha­den von 1500 Euro. Die Poli­zei Forch­heim hat die Ermitt­lun­gen auf­ge­nom­men und sucht Zeu­gen, die Hin­wei­se auf den flüch­ti­gen Unfall­fah­rer geben können.

Son­sti­ges

FORCH­HEIM. Zwi­schen Don­ners­tag­nach­mit­tag und Sonn­tag­früh wur­den im Bereich der Bam­mers­dor­fer und der Jean-Paul-Stra­ße an meh­re­ren gepark­ten Fahr­zeu­gen die Rei­fen zer­sto­chen. Wem sind in letz­ter Zeit ver­däch­ti­ge Per­so­nen im dor­ti­gen Bereich auf­ge­fal­len? Wer hier­zu Hin­wei­se auf den Täter geben kann, wird gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim in Ver­bin­dung zu set­zen, Tel. 09191/7090–0.

FORCH­HEIM. Bereits am Don­ners­tag, den 05.11.20 wur­de in der Fried­rich-Lud­wig-Jahn-Stra­ße in der Zeit von 06.30 Uhr bis 15:50 Uhr, eben­falls ein blau­er Ford Fie­sta beschä­digt. Auch hier sucht die Forch­hei­mer Poli­zei Zeu­gen, die Hin­wei­se auf den bis­lang unbe­kann­ten Täter geben können.